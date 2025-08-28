10 phương tiện giao thông kỳ lạ nhất hành tinh

(VTC News) -

Người ta vẫn thường nhắc “quan trọng là hành trình, không phải đích đến” và với những tín đồ du lịch, câu nói này càng đúng khi phương tiện di chuyển chính là trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Từ tàu hỏa, ô tô, xe đạp, thuyền cho đến cả xe trượt tuyết, việc thử những phương tiện đặc trưng ở mỗi quốc gia mang lại cơ hội khám phá văn hóa địa phương một cách sinh động, không khác gì thưởng thức món ăn truyền thống tại nơi đó.

Nhiều nước trên thế giới sử dụng các loại phương tiện giao thông rất độc đáo.

Xe Jeepney ở Philippines

Những chiếc jeepney đầy màu sắc dần trở thành biểu tượng đường phố tại Philippines, nhưng ít ai biết hình dáng ban đầu của chúng hoàn toàn khác. Sau Thế chiến II, quân đội Mỹ rút khỏi Philippines và để lại hàng loạt xe jeep quân sự. Người dân nhanh chóng tận dụng, gắn thêm mái che, rồi trang trí bằng những gam màu rực rỡ và hoa văn độc đáo.

Từ đó, xe jeepney không chỉ trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc mà còn là nét văn hóa đặc trưng, được xem là một trong những loại hình giao thông công cộng độc đáo.

Đoàn tàu tre ở Battambang, Campuchia

Tại Battambang (Campuchia), du khách có thể bắt gặp loại “tàu hỏa” độc nhất vô nhị: tàu tre. Dù mang tên gọi là tàu, phương tiện này hoàn toàn khác xa so với hình ảnh đầu máy xe lửa hiện đại.

Thay vì ngồi trong khoang ghế êm ái hay toa giường nằm sang trọng, hành khách chỉ có một sàn tre đơn sơ, đặt chênh vênh vài centimet trên đường ray cũ kỹ, lâu ngày không được bảo dưỡng. Tàu tre vận hành nhờ động cơ nhỏ, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 40 km/h. Trải nghiệm này không chỉ được xem là phương tiện di chuyển, mà còn là trò “phiêu lưu” đầy xóc nảy khiến nhiều du khách tò mò muốn thử một lần.

Điểm thú vị nhất chính là khi hai đoàn tàu tre chạy ngược chiều gặp nhau. Lúc đó, hành khách trên một tàu buộc phải xuống, nhường cho tài xế nhanh tay tháo sàn tre, nhấc hẳn ra khỏi đường ray để đoàn tàu còn lại đi qua. Chính sự độc đáo này biến tàu tre trở thành một trong những trải nghiệm “phải thử” khi đặt chân tới Campuchia.

Tuyến đường sắt treo ở Wuppertal, Đức

Nếu hệ thống tàu điện ngầm London nổi tiếng với những đoàn tàu chạy sâu dưới lòng đất, thì Schwebebahn tại thành phố Wuppertal (Đức) lại gây ấn tượng khi đưa hành khách lơ lửng trên cao. Đây là tuyến đường sắt đơn treo, khai trương từ năm 1901 và được xem là hệ thống tàu treo điện lâu đời nhất thế giới.

Hơn một thế kỷ sau, Schwebebahn vẫn là phương tiện di chuyển quan trọng của người dân địa phương, với khoảng 85.000 lượt khách mỗi ngày. Dù không quá hào nhoáng hay đông khách du lịch như nhiều hệ thống giao thông khác, nhưng trải nghiệm ngồi trên những toa tàu treo cao 8 - 12m vẫn vô cùng đặc biệt.

Từ trên cao, hành khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những khung cảnh thơ mộng của thành phố Wuppertal, mang đến chuyến đi vừa hữu ích, vừa thú vị.

Xe buýt lai thuyền ở Rotterdam, Hà Lan

Tại Rotterdam (Hà Lan), khái niệm “off-road” được nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của Amfibus - phương tiện có thể hoạt động cả trên đường phố lẫn dưới nước.

Ra mắt từ năm 2011, những chiếc xe buýt lội nước này nhanh chóng gây ấn tượng mạnh và mở rộng sang nhiều quốc gia châu Âu khác như Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trải nghiệm Amfibus nguyên bản tại Rotterdam vẫn mang đến cảm giác đặc biệt nhất, chỉ trong chớp mắt, bạn có thể từ việc bon bon trên những con phố cổ kính chuyển sang lướt nhẹ trên dòng sông Maas.

Sự kết hợp giữa giao thông công cộng và trải nghiệm du lịch này khiến Amfibus trở thành một trong những cách di chuyển độc đáo bậc nhất châu Âu.

Xe tải lội nước ở London, Anh

Tại thủ đô London, du khách có thể thử phương tiện giao thông đặc biệt - xe buýt lội nước DUKW. Những chiếc xe này vốn do quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến II, nhưng nay được tái sử dụng để phục vụ các tour tham quan mang tên “Duck Tours” nổi tiếng.

Các hành trình đa dạng, từ tour cổ điển, tour tham quan trung tâm thành phố đến tour theo chủ đề James Bond. Trên đường đi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt biểu tượng của London như Vòng quay London Eye, Tu viện Westminster và Cung điện Buckingham trước khi đi thuyền trên Sông Thames để ngắm cảnh từ mặt nước..

Xe trượt băng đan lát ở Madeira, Bồ Đào Nha

Bạn có thích cảm giác mạnh? Ở quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha), du khách có thể trải nghiệm một trong những phương tiện di chuyển độc đáo nhất thế giới carrinhos de cesto.

Ban đầu, phương tiện này được người dân sử dụng như cách di chuyển công cộng từ ngôi làng Monte trên sườn đồi xuống trung tâm thành phố Funchal. Ngày nay, nó trở thành trải nghiệm du lịch đặc biệt thu hút khách quốc tế.

Chuyến đi bắt đầu tại Nhà thờ Nossa Senhora do Monte. Hai người lái xe mặc trang phục truyền thống, đội mũ rơm, sẽ điều khiển chiếc xe đẩy mây trượt xuống con dốc dài. Với tốc độ có thể lên tới 50 km/h, hành trình này mang đến cảm giác vừa phấn khích vừa độc đáo, khiến nhiều du khách xem đây là “món đặc sản” không thể bỏ lỡ khi đến Madeira.

Taxi hình quả dừa ở Cuba

Ở Cuba, bên cạnh những chiếc ô tô cổ quen thuộc, du khách còn bị thu hút bởi phương tiện giao thông có một không hai mang tên Cocotaxi. Loại xe ba bánh này xuất hiện phổ biến ở Havana, Varadero và Trinidad, được thiết kế với hình dáng tròn trịa như… một quả dừa, tạo nên nét độc đáo khó lẫn.

Vận hành tương tự xe lam, tài xế ngồi phía trước điều khiển, trong khi hai hành khách ngồi ở ghế sau. Tuy nhiên, Cocotaxi lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác nhờ màu sắc rực rỡ và kiểu dáng vui mắt. Giá cước của loại xe này cũng mềm hơn so với taxi truyền thống, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều du khách.

Một chi tiết thú vị là Cocotaxi được phân biệt bằng màu sắc: xe màu vàng dành cho khách du lịch, còn xe màu đen phục vụ người dân địa phương.

Xe ba bánh sôi động ở Malacca, Malaysia

Ở nhiều quốc gia châu Á, xích lô vẫn là phương tiện quen thuộc. Thế nhưng, Malaysia mới thực sự là nơi mang đến trải nghiệm độc đáo nhất với loại hình giao thông này. Tại thành phố Malacca, xích lô đã được biến tấu thành những chiếc xe ba bánh sặc sỡ, thu hút ánh nhìn ngay từ xa.

Điểm đặc biệt nằm ở sự sáng tạo không giới hạn của các tài xế. Mỗi chiếc xích lô được trang trí bằng đèn neon rực rỡ, loa phát nhạc công suất lớn, dây kim tuyến, hoa, thú nhồi bông và cả những hình ảnh hoạt hình quen thuộc như Frozen, Hello Kitty hay Minions. Nhờ vậy, chuyến đi không chỉ là di chuyển trên phố mà còn là một màn trình diễn sống động, đầy màu sắc.

Với sự ồn ào, rực rỡ và phong cách riêng biệt của từng tài xế, khó có chuyến đi nào giống hệt nhau. Chính sự khác lạ này khiến xích lô Malacca trở thành một trải nghiệm vừa vui nhộn vừa đáng nhớ đối với du khách.

Xe trượt tuyết điện ở Lapland, Phần Lan

Nằm ở cực bắc Phần Lan, Lapland từ lâu đã trở thành điểm đến mơ ước của du khách yêu thích những trải nghiệm hoang dã. Gống như nhiều hoạt động liên quan đến động vật, du khách được khuyến khích tìm hiểu kỹ để lựa chọn dịch vụ có trách nhiệm và đảm bảo yếu tố đạo đức.

Ngoài hình thức truyền thống, Lapland còn mang đến một lựa chọn mới mẻ: xe trượt tuyết điện (eSled). Phương tiện hiện đại này không phát thải, vận hành êm ái, giúp người lái tận hưởng trọn vẹn khung cảnh tuyết trắng và âm thanh tĩnh lặng đặc trưng của vùng Bắc Cực.

Thuyền lau sậy ở Hồ Titicaca, Peru

Nằm ở độ cao 3.810m so với mực nước biển, Hồ Titicaca (Peru) được xem là hồ nước cao nhất thế giới có thể đi lại bằng thuyền. Đây cũng là nơi tọa lạc của quần đảo nổi Uros - một quần thể độc đáo được người dân tạo dựng hoàn toàn từ lau sậy.

Nhờ loại cây bền chắc và chịu nước tốt này, người dân địa phương không chỉ dựng đảo mà còn chế tác ra những chiếc thuyền truyền thống. Một số thuyền nhỏ chỉ có một cánh buồm, trong khi những chiếc lớn có thể dài tới 30m.

Từ thành phố Puno ở phía đông nam Peru, du khách có thể dễ dàng tham gia các chuyến tham quan, vừa ngắm khung cảnh hùng vĩ của hồ, vừa trải nghiệm đời sống đặc biệt của cộng đồng người Uros trên những hòn đảo nhân tạo.