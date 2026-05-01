Phim về 'Nữ biệt động Sài Gòn' hé lộ kịch bản, hai chị em ruột ở hai chiến tuyến

Sau sự kết hợp thành công với phim điện ảnh Tử chiến trên không, Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần bắt tay thực hiện dự án mới mang tên Nữ biệt động Sài Gòn. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của những tên tuổi vốn đã trở thành bảo chứng cho chất lượng của dòng phim hành động lấy cảm hứng từ lịch sử.

Bộ phim đưa khán giả trở lại Sài Gòn thập niên 1970 – khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bước vào giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh.

Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lỳ. Câu hỏi đặt ra rằng, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?

Phim hiện trong giai đoạn tuyển diễn viên, đồng thời hé lộ tuyến nhân vật với màu sắc rõ nét. Nhân vật chính Giang là nữ điệp viên thuộc lực lượng an ninh mật, nổi bật bởi sự điềm tĩnh, tinh tế và khả năng chờ đợi thời cơ. Ẩn sau vẻ lạnh lùng là tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái.

Ở đối lập, Gấm là nữ trinh sát vũ trang hoạt động tại vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh. Nhân vật được xây dựng với hình ảnh mưu trí, gan dạ, sẵn sàng tiên phong trong những trận đánh nguy hiểm. Sự liều lĩnh của Gấm không bộc phát mà được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí khiến nhiều đồng đội phải dè chừng.

Ở tuyến phản diện, Luân – Trưởng ty Cảnh sát tỉnh Bến Tre hiện lên đầy tham vọng, dùng quyền lực và vẻ ngoài hào hoa để thao túng người khác. Dù có gia đình làm “vỏ bọc”, Luân vẫn là tay chơi khét tiếng.

Bên cạnh đó là Nhung là nữ biệt động khó đoán, có thể chuyển từ hoạt bát sang lạnh lùng trong tích tắc. Một nhân vật khác là C8 là người toát lên sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Khi bước vào nhiệm vụ, anh gần như gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc cá nhân, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu. Chính sự quyết đoán này giúp C8 trở thành nhân tố được cấp trên tin tưởng.

Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027.