Công nghệ 1/5: Không biết mặc gì đi làm mỗi sáng, Google Photos chọn hộ

Google Photos ra mắt tính năng thử đồ ảo từ ảnh trang phục

Google vừa bổ sung một tính năng AI mới cho ứng dụng Google Photos, cho phép người dùng biến thư viện ảnh thành "tủ quần áo số". Hệ thống sẽ quét ảnh để nhận diện trang phục bạn từng mặc, từ đó tạo thành bộ sưu tập kỹ thuật số. Người dùng có thể lọc theo loại trang phục, thậm chí phát hiện lại những món đồ đã quên.

Điểm thú vị là bạn có thể phối đồ trực tiếp trên ứng dụng, tạo moodboard cho từng dịp như đi làm, dự tiệc hay du lịch. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian chọn đồ và giảm tình trạng "không biết mặc gì" mỗi sáng.

Đặc biệt, Google Photos còn tích hợp thử đồ ảo: Chọn một món trong tủ quần áo số, nhấn "Try it on" và xem trước cách nó trông trên bạn. Đây được xem là bước tiến mới của công cụ "Try it on", nay không chỉ áp dụng cho quần áo mua sắm mà cả chính trang phục bạn sở hữu. Tính năng sẽ được triển khai mùa hè này, trước tiên trên Android.

ChatGPT "hứng thú" với yêu tinh

Trong một thử nghiệm của OpenAI với ChatGPT, hệ thống bất ngờ phát triển niềm say mê kỳ lạ với… yêu tinh. Thay vì chỉ tập trung vào các chủ đề khoa học, công nghệ hay văn hóa, ChatGPT liên tục quay về hình tượng yêu tinh trong nhiều tình huống khác nhau.

ChatGPT bất ngờ biến yêu tinh thành “nhân vật chính” trong trí tưởng tượng của mình. (Nguồn: OpenAI)

Hiện tượng này cho thấy AI có thể phản ứng ngoài dự đoán khi được điều chỉnh theo một hướng cụ thể. Thay vì trở nên "học thuật", ChatGPT lại sáng tạo ra một thế giới tưởng tượng, nơi yêu tinh trở thành trung tâm của các câu chuyện. Điều này vừa gây tò mò vừa đặt ra câu hỏi về cách AI xử lý dữ liệu và mục tiêu huấn luyện.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Nhiều người xem đây là minh chứng cho tính sáng tạo bất ngờ của AI, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng việc kiểm soát và định hướng trí tuệ nhân tạo không hề đơn giản.

Nền tảng chơi game Roblox siết kiểm soát trẻ em tại Indonesia

Nền tảng game Roblox vừa công bố quy định mới: tất cả người dùng dưới 16 tuổi tại Indonesia sẽ phải thực hiện quét khuôn mặt để xác minh độ tuổi. Đây là động thái nhằm tuân thủ các hạn chế mới của chính phủ về việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội và nền tảng số.

Một người chơi Roblox trên điện thoại di động ở Jakarta, Indonesia. (Nguồn: AP)

Theo đại diện Roblox, hệ thống sẽ tự động phân loại tài khoản thành hai nhóm: Roblox Kids (5-12 tuổi) không có tính năng chat, và Roblox Select (13-15 tuổi) chỉ cho phép trò chuyện với phụ huynh hoặc bạn bè được phê duyệt. Khoảng 23 triệu tài khoản dưới 16 tuổi sẽ được chuyển đổi sang các chế độ này.

Quá trình xác minh yêu cầu người chơi quay video selfie để ước lượng tuổi, sau đó dữ liệu sẽ bị xóa ngay lập tức. Roblox khẳng định không lưu trữ thông tin cá nhân, nhằm đảm bảo quyền riêng tư trong khi vẫn tuân thủ luật pháp Indonesia.