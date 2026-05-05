Kiến nghị tạm đóng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để xây đường kết nối sân bay Gia Bình

UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện dự án xây đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Trong văn bản, Hà Nội đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an xem xét, tạm thời đóng đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 29/4, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự cuộc họp do Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì về tình hình xây sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Chính phủ một số nội dung:

Theo UBND TP Hà Nội, về công tác giải phóng mặt bằng để xây đường kết nối, tổng diện tích phải thu hồi ở Thủ đô khoảng 201ha (thuộc các xã Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm).

Đến nay, thành phố đã thu hồi đất công và chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng diện tích có thể bàn giao cho nhà đầu tư đạt 170,84ha (khoảng 84%).

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Theo báo cáo, trong phạm vi liên quan có hai dự án gồm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh. Đây đều là những dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn cũng như sự đồng bộ của hạ tầng.

Ngoài ra, lân cận tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có tuyến đường điện hiện trạng 500kV (tuyến đường điện này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Về giải pháp thiết kế cho các nút giao cắt của dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội, cơ bản đạt được sự thống nhất.

Theo đó, các bên xác định phải thi công đồng thời cả 3 dự án trên tại các vị trí chồng lấn để đảm bảo tiến độ, an toàn kỹ thuật.

Đối với việc di chuyển đường điện 500kV trong phạm vi ảnh hưởng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, UBND TP Hà Nội thống nhất với UBND tỉnh Bắc Ninh về phương án di chuyển tuyến đường điện 500kV (phương án đi theo sông Ngũ Huyện Khê).

Hà Nội cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan thống nhất phương án chi tiết vị trí các cột, chi phí di chuyển.

Đồng thời UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Bộ Xây dựng, trong đó đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cập nhật chi phí di dời công trình điện áp từ 110kV trở lên vào tổng mức đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở các nội dung đã nêu, UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo một số nội dung:

Đối với đoạn tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi song trùng với tuyến đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, Bộ Xây dựng cần ưu tiên bố trí vốn, chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công đồng thời, hoàn thiện phần kết cấu (nền đường/cầu) tại các vị trí chồng lấn cùng thời điểm hoàn thành của tuyến đường nối sân bay Gia Bình.

Thống nhất với các đề xuất đã được UBND TP Hà Nội kiến nghị tại văn bản số 1617 ngày 17/4 về việc đẩy nhanh việc di dời đường truyền tải điện 220kV, 500kV phục vụ thi công các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Hà Nội cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ngành thuộc tỉnh và UBND các phường: Từ Sơn, Phù Khê đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn đường kết nối đi qua địa bàn tỉnh.

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hướng dẫn nhà đầu tư trong công tác cấp phép về thi công cầu sông Đuống, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đối với đoạn tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đi trùng với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 7km (mở rộng đường cao tốc từ 4 làn lên 10 làn xe), Hà Nội đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an xem xét, tạm thời đóng đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để đẩy nhanh tiến độ thi công.