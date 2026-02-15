Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

Minh Anh sinh năm 2008, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Từ khi 7 tuổi, cô đóng quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Nữ diễn viên trẻ từng tham gia một số phim, trong đó nổi bật nhất là vai chính trong “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2025.