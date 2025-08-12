Tuấn Trần - Phương Anh Đào 'đụng độ' Trấn Thành mùa phim Tết 2026

(VTC News) -

Bộ phim Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn vừa có buổi khai máy và công bố dàn diễn viên. Theo đó, phim sẽ gia nhập đường đua phim Tết 2026.

Trước đó, Trấn Thành cũng hé lộ dự án điện ảnh mang tên Thỏ ơi, dự kiến phát hành vào mùng 1 Tết 2026. Điều này đồng nghĩa với việc Báu vật trời cho sẽ có màn "đối đầu" với dự án mới của Trấn Thành.

Báu vật trời cho quy tụ những nghệ sĩ nổi bật của điện ảnh Việt trong những năm qua như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát. Bên cạnh đó, dàn diễn viên kỳ cựu như nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân hay Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện như “bảo chứng chất lượng” cho dự án của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Từng “khuấy đảo” mùa phim Tết 2024, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục có màn tái ngộ. Diễn viên Phương Anh Đào tâm sự không tham gia phim Tết nào suốt 2 năm qua. Lần này khi tái hợp với Tuấn Trần, cô rất hào hứng.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp sau thành công của "Mai".

Trong khi đó, Tuấn Trần nói sau khi đọc xong kịch bản, anh nghĩ 2 năm chờ đợi rất xứng đáng với Phương Anh Đào.

"Nhân vật nữ trong phim này thực sự là vai diễn chất lượng. Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ về nhân vật của Phương Anh Đào. Khi bắt đầu vào dự án, anh Lê Thanh Sơn muốn mời cả tôi và Đào vào bộ phim này. Nghe nội dung và dàn diễn viên của phim, tôi rất hào hứng”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng có nhiều tâm sự trong lần đầu tiên tham gia phim Tết. Đây cũng là lần tái xuất màn ảnh rộng của anh sau nhiều năm "ở ẩn".

Quách Ngọc Ngoan cảm thấy rất thích vì vai diễn vì "chưa từng nhận một vai diễn có tính chất hài hước như ở phim này".

Nam diễn viên nói: "Đây là vai rất khó nói riêng trong bộ phim và với bản thân tôi. Tôi hồi hộp khi đọc kịch bản, thậm chí đến cả lúc đã nhận vai. Tôi cảm thấy hào hứng và bị kích thích với vai diễn lần này".

Đạo diễn Lê Thanh Sơn, NSND Kim Xuân và diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn khẳng định Báu vật trời cho là bộ phim ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Lý do vì anh muốn làm phim cho nhiều người xem nhất có thể.

Nói về việc tham gia "đường đua phim Tết", anh cho biết Tết là mùa phim rất quyết liệt. Bản thân đạo diễn đem theo hành trang bên mình là "một trái tim olympic" - nghĩa là tinh thần thể thao lành mạnh. Lê Thanh Sơn khẳng định tập trung nhiều hơn vào trái tim của bộ phim lần này, đó là tình cảm gia đình, sự bao dung, sum vầy.

Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn đạo diễn, hứa hẹn không chỉ sẽ là một món ăn tinh thần đậm đà trong những ngày đầu xuân, mà còn là một hành trình cảm xúc được thể hiện dưới lăng kính vừa dí dỏm, vừa nhân văn.

Phim cân bằng giữa những trận cười sảng khoái đặc trưng của mùa Tết và chiều sâu nội dung đủ để chạm đến trái tim khán giả nhiều thế hệ.

Phim đang trong quá trình quay hình, dự kiến sẽ ra rạp vào Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2026.