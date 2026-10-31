Cập nhật tỷ số trực tiếp Chelsea vs Man Utd●Ngoại hạng AnhChelsea0-0Man UtdĐANG CẬP NHẬT
Trận đấu bắt đầu
Man Utd (áo đỏ) bắt đầu trận đấu.
Đội hình Chelsea và Man UtdChelseaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT39Mike PendersTM2Marco Palestra3Wesley Fofana6Levi Colwill7Pedro Neto10Cole Palmer17Morgan Rogers25Moisés Caicedo34Josh Acheampong41Estêvão Willian45Roméo LaviaDỰ BỊ4Valentín Barco18Danny Welbeck22Emmanuel Emegha23Geovany Quenda27Malo Gusto28Teddy Sharman-LoweTM29Pep Chavarría32Mahdi Nicoll-Jazuli37Olutayo SubuloyeMan UtdĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Senne LammensTM2Diogo Dalot5Harry Maguire6Lisandro Martínez8Bruno Fernandes10Matheus Cunha15Leny Yoro16Amad Diallo17Andrey Santos19Bryan Mbeumo20Carlos BalebaDỰ BỊ3Noussair Mazraoui4Matthijs de Ligt7Mason Mount11Joshua Zirkzee12Karl DarlowTM18Youri Tielemans26Ayden Heaven31Shea Lacey37Kobbie Mainoo
Thông tin trận Chelsea vs Man Utd
Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân Stamford Bridge (London, Anh), thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.
Hai đội đều bước vào trận đấu sau những kết quả không tốt. Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 vòng, trong khi Man Utd xếp thứ 16 với 7 điểm. Siêu máy tính Opta đánh giá đội chủ nhà cao hơn với xác suất thắng 51,8%. Khả năng Man Utd giành 3 điểm là 23,7%, còn tỷ lệ hòa là 24,6%.
Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây nghiêng về Man Utd. Chelsea chỉ thắng 2 trong 17 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 8 và thua 7. Man Utd thắng cả hai lượt mùa trước, với tỷ số 2-1 tại Old Trafford và 1-0 tại Stamford Bridge.
Nếu tiếp tục thắng, Man Utd sẽ có 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea tại giải vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1965.
Lực lượng, phong độ Man Utd
Man Utd chỉ giành 7 điểm sau 8 vòng, thành tích khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986-1987. Đội bóng của Michael Carrick chưa thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 trận hòa và 5 thất bại.
Hai trận gần nhất đều kết thúc với cách biệt 3 bàn. Man Utd thua Como 1-4 tại Champions League trước khi thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford. Họ cũng chưa có chiến thắng sân khách nào ở Ngoại Hạng Anh mùa này.
Bruno Fernandes nhiều khả năng trở lại đội hình sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Bournemouth. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân chưa chắc chắn.
Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Marcus Rashford cũng chưa chắc đủ thể lực. Harry Maguire có thể cán mốc trận thứ 300 tại Ngoại Hạng Anh nếu được sử dụng.
Lực lượng, phong độ Chelsea
Chelsea có 13 điểm sau 8 vòng, với 4 chiến thắng, một trận hòa và 3 thất bại. Đội bóng của Xabi Alonso ghi 17 bàn nhưng đã thủng lưới 15 lần. Chỉ Crystal Palace và Ipswich nhận nhiều bàn thua hơn Chelsea trước vòng 9.
Phong độ gần đây của Chelsea thiếu ổn định. Sau hai chiến thắng trước Bournemouth và Everton, họ thua Tottenham 0-2 ngay tại Stamford Bridge. Giữa tuần, Chelsea hòa Liverpool 1-1 rồi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu.
Joao Pedro tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đùi. Reece James, Emiliano Martinez và Maxence Lacroix cũng không thể thi đấu. Lacroix gặp vấn đề gân kheo ở trận gặp Liverpool. Malo Gusto và Moises Caicedo gặp vấn đề giữa tuần nhưng đủ khả năng ra sân.
Cole Palmer trở lại sau khi hoàn thành án treo giò. Đây là phương án quan trọng của Chelsea trong bối cảnh hàng công thiếu Joao Pedro.
Link trực tiếp Chelsea vs Man Utd
Trận Chelsea vs Man Utd được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam đến hết mùa giải 2030-2031, bao gồm đầy đủ 380 trận mỗi mùa. Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
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Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và tìm trận Chelsea vs Man Utd trong mục Ngoại Hạng Anh hoặc lịch phát sóng ngày 31/10.
Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và lựa chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV và FPT Play Box. Trận Chelsea đấu Man Utd chỉ được phát sóng ở chất lượng cao nhất trên ứng dụng FPT Play.
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