Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân Stamford Bridge (London, Anh), thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

Hai đội đều bước vào trận đấu sau những kết quả không tốt. Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 vòng, trong khi Man Utd xếp thứ 16 với 7 điểm. Siêu máy tính Opta đánh giá đội chủ nhà cao hơn với xác suất thắng 51,8%. Khả năng Man Utd giành 3 điểm là 23,7%, còn tỷ lệ hòa là 24,6%.

Chelsea đấu với Man Utd ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây nghiêng về Man Utd. Chelsea chỉ thắng 2 trong 17 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 8 và thua 7. Man Utd thắng cả hai lượt mùa trước, với tỷ số 2-1 tại Old Trafford và 1-0 tại Stamford Bridge.

Nếu tiếp tục thắng, Man Utd sẽ có 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea tại giải vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1965.