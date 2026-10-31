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Xuất bản ngày 31/10/2026 06:30 PM
Xuất bản ngày 31/10/2026 06:30 PM

Trực tiếp bóng đá Chelsea 0-0 Man Utd: Palmer, Bruno Fernandes trở lại

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man Utd (19h30 ngày 31/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Chelsea đấu với Man Utd thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Chelsea vs Man Utd

    Ngoại hạng Anh
    Chelsea
    0-0
    Man Utd
    ĐANG CẬP NHẬT

  • Trận đấu bắt đầu

    Man Utd (áo đỏ) bắt đầu trận đấu.

  • Đội hình Chelsea và Man Utd

    Trực tiếp bóng đá Chelsea 0-0 Man Utd: Palmer, Bruno Fernandes trở lại - 2
    Chelsea
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    39
    Mike Penders
    TM
    2
    Marco Palestra
    3
    Wesley Fofana
    6
    Levi Colwill
    7
    Pedro Neto
    10
    Cole Palmer
    17
    Morgan Rogers
    25
    Moisés Caicedo
    34
    Josh Acheampong
    41
    Estêvão Willian
    45
    Roméo Lavia
    DỰ BỊ
    4
    Valentín Barco
    18
    Danny Welbeck
    22
    Emmanuel Emegha
    23
    Geovany Quenda
    27
    Malo Gusto
    28
    Teddy Sharman-Lowe
    TM
    29
    Pep Chavarría
    32
    Mahdi Nicoll-Jazuli
    37
    Olutayo Subuloye
    Trực tiếp bóng đá Chelsea 0-0 Man Utd: Palmer, Bruno Fernandes trở lại - 3
    Man Utd
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Senne Lammens
    TM
    2
    Diogo Dalot
    5
    Harry Maguire
    6
    Lisandro Martínez
    8
    Bruno Fernandes
    10
    Matheus Cunha
    15
    Leny Yoro
    16
    Amad Diallo
    17
    Andrey Santos
    19
    Bryan Mbeumo
    20
    Carlos Baleba
    DỰ BỊ
    3
    Noussair Mazraoui
    4
    Matthijs de Ligt
    7
    Mason Mount
    11
    Joshua Zirkzee
    12
    Karl Darlow
    TM
    18
    Youri Tielemans
    26
    Ayden Heaven
    31
    Shea Lacey
    37
    Kobbie Mainoo

  • Thông tin trận Chelsea vs Man Utd

    Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân Stamford Bridge (London, Anh), thuộc vòng 9 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

    Hai đội đều bước vào trận đấu sau những kết quả không tốt. Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 vòng, trong khi Man Utd xếp thứ 16 với 7 điểm. Siêu máy tính Opta đánh giá đội chủ nhà cao hơn với xác suất thắng 51,8%. Khả năng Man Utd giành 3 điểm là 23,7%, còn tỷ lệ hòa là 24,6%.

    Chelsea đấu với Man Utd ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

    Chelsea đấu với Man Utd ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

    Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây nghiêng về Man Utd. Chelsea chỉ thắng 2 trong 17 trận Ngoại Hạng Anh gần nhất gặp đối thủ này, hòa 8 và thua 7. Man Utd thắng cả hai lượt mùa trước, với tỷ số 2-1 tại Old Trafford và 1-0 tại Stamford Bridge.

    Nếu tiếp tục thắng, Man Utd sẽ có 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea tại giải vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ năm 1965.

  • Lực lượng, phong độ Man Utd

    Man Utd chỉ giành 7 điểm sau 8 vòng, thành tích khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986-1987. Đội bóng của Michael Carrick chưa thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 trận hòa và 5 thất bại.

    Hai trận gần nhất đều kết thúc với cách biệt 3 bàn. Man Utd thua Como 1-4 tại Champions League trước khi thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford. Họ cũng chưa có chiến thắng sân khách nào ở Ngoại Hạng Anh mùa này.

    Man Utd chỉ hòa và thua trong 8 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd chỉ hòa và thua trong 8 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

    Bruno Fernandes nhiều khả năng trở lại đội hình sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Bournemouth. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân chưa chắc chắn.

    Luke Shaw, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Marcus Rashford cũng chưa chắc đủ thể lực. Harry Maguire có thể cán mốc trận thứ 300 tại Ngoại Hạng Anh nếu được sử dụng.

  • Lực lượng, phong độ Chelsea

    Chelsea có 13 điểm sau 8 vòng, với 4 chiến thắng, một trận hòa và 3 thất bại. Đội bóng của Xabi Alonso ghi 17 bàn nhưng đã thủng lưới 15 lần. Chỉ Crystal Palace và Ipswich nhận nhiều bàn thua hơn Chelsea trước vòng 9.

    Phong độ gần đây của Chelsea thiếu ổn định. Sau hai chiến thắng trước Bournemouth và Everton, họ thua Tottenham 0-2 ngay tại Stamford Bridge. Giữa tuần, Chelsea hòa Liverpool 1-1 rồi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu.

    Joao Pedro tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đùi. Reece James, Emiliano Martinez và Maxence Lacroix cũng không thể thi đấu. Lacroix gặp vấn đề gân kheo ở trận gặp Liverpool. Malo Gusto và Moises Caicedo gặp vấn đề giữa tuần nhưng đủ khả năng ra sân.

    Cole Palmer trở lại sau khi hoàn thành án treo giò. Đây là phương án quan trọng của Chelsea trong bối cảnh hàng công thiếu Joao Pedro.

  • Link trực tiếp Chelsea vs Man Utd

    Trận Chelsea vs Man Utd được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam đến hết mùa giải 2030-2031, bao gồm đầy đủ 380 trận mỗi mùa. Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web):

    https://fptplay.vn/su-kien/chelsea-manchester-united-6ae15db3572ef2df8975c72d?event=event&type=highlight

    Trận Chelsea vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Chelsea vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và tìm trận Chelsea vs Man Utd trong mục Ngoại Hạng Anh hoặc lịch phát sóng ngày 31/10.

    Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và lựa chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trên Smart TV và FPT Play Box. Trận Chelsea đấu Man Utd chỉ được phát sóng ở chất lượng cao nhất trên ứng dụng FPT Play.

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