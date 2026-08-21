Rơi máy bay ở Alaska, 8 người thiệt mạng

(VTC News) -

Phát ngôn viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin chiếc máy bay Cessna 441 do công ty cho thuê máy bay Security Aviation có trụ sở tại Anchorage vận hành gặp nạn ở phía tây sân bay Cape Newenham LRRS, vào khoảng 12h15 ngày 20/8.

Quan chức của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) phụ trách Alaska, ông Clint Johnson cho biết trên máy bay có 2 phi công và 6 hành khách. Vụ tai nạn khiến toàn bộ thành viên có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.

Máy bay Cessna 441 Conquest II.

Chiếc máy bay cất cánh từ Sân bay Quốc tế Anchorage và đang hướng đến Cape Newenham, cách đó khoảng 724 km về phía tây nam. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.

Trạm Cape Newenham do Không quân Mỹ quản lý, thuộc một phần của mạng lưới trạm radar từ xa theo dõi máy bay trong không phận Alaska và dọc theo biên giới của nó. Chỉ các chuyến bay quân sự và chuyến bay thuê bao có giấy phép mới được phép hạ cánh tại Cape Newenham.

Trước đó, chiếc trực thăng thuộc sở hữu của hãng vận hành Lady Lori Helicopters, đang chở du khách của công ty du lịch hạng sang &Beyond trong một chuyến bay thuê riêng cũng gặp nạn ở vùng đồi núi Ololokwe thuộc hạt Samburu, phía bắc thủ đô Nairobi. Vụ tai nạn khiến toàn bộ hành khách và phi công thiệt mạng.

Bộ trưởng Giao thông Ecuador Roberto Luque cho biết ông Michele Sensi-Contugi, giám đốc Trung tâm Tình báo Quốc gia Ecuador cùng vợ nằm trong số những người thiệt mạng.

Danh tính của những nạn nhân còn lại không được tiết lộ, nhưng đài truyền hình địa phương ở Miami, Florida đưa tin ông José Suárez (55 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của nhiều đài truyền hình thuộc Telemundo tại bang Florida, nằm trong số những người thiệt mạng.

Hình ảnh do Hội Chữ thập Đỏ Kenya đăng trên mạng xã hội X cho thấy trực thăng bốc cháy sau khi rơi xuống chân núi Ololokwe. Địa hình hiểm trở tại hiện trường khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.