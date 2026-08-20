Video hiện trường trực thăng rơi ở Kenya, Giám đốc tình báo Ecuador thiệt mạng

(VTC News) -

Hiện trường vụ trực thăng rơi ở Kenya. (Video: X)

Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA) thông tin chiếc trực thăng chở du khách bất ngờ gặp nạn ở vùng đồi núi Ololokwe thuộc hạt Samburu, phía bắc thủ đô Nairobi vào khoảng 9h30 sáng 19/8. Thời điểm đó, trên máy bay có 7 người, gồm 6 hành khách và một phi công.

Bộ trưởng Giao thông Ecuador Roberto Luque cho biết ông Michele Sensi-Contugi, giám đốc Trung tâm Tình báo Quốc gia Ecuador cùng vợ nằm trong số những người thiệt mạng.

Tại Washington, Bộ Ngoại giao cho biết thêm trong số những người thiệt có 5 người là công dân Mỹ. “Đại sứ quán Mỹ đang liên lạc với chính quyền địa phương và cung cấp hỗ trợ lãnh sự. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân”, thông báo có đoạn.

Danh tính của những nạn nhân còn lại không được tiết lộ, nhưng đài truyền hình địa phương ở Miami, Florida đưa tin ông José Suárez (55 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của nhiều đài truyền hình thuộc Telemundo tại bang Florida, nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, chiếc trực thăng gặp nạn ở ột khu vực hiểm trở dưới chân núi Ololokwe, một địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước. Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của hãng vận hành Lady Lori Helicopters, đang chở du khách của công ty du lịch hạng sang &Beyond trong một chuyến bay thuê riêng.

Hình ảnh do Hội Chữ thập Đỏ Kenya đăng trên mạng xã hội X cho thấy trực thăng bốc cháy sau khi rơi xuống chân núi Ololokwe. Địa hình hiểm trở tại hiện trường khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tai nạn trực thăng xảy ra ngày càng thường xuyên ở Kenya, quốc gia có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ phụ thuộc vào hãng hàng không nội địa để vận chuyển du khách đến những địa điểm xa xôi như núi Ololokwe. Hồi tháng 2, một nghị sĩ cũng nằm trong số 6 người thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng đồi núi phía tây Kenya.