Syria cân nhắc tham gia chiến dịch tấn công Houthi với Yemen

(VTC News) -

Hình ảnh mạng xã hội về các cuộc tấn công.

Syria đang cân nhắc khả năng tham gia cuộc chiến chống lực lượng Houthi tại Yemen, theo hãng tin Asharq News của Ả Rập Xê Út. Tờ báo dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết đề xuất này đang được thảo luận, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Riyadh hôm 6/10 và gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Theo thông cáo chính thức, hai nhà lãnh đạo thảo luận về an ninh khu vực và những diễn biến mới trong khu vực, nhưng không đề cập cụ thể đến Yemen.

Nếu Damascus thực sự tham gia, đây sẽ là một diễn biến đáng chú ý khi giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi và các lực lượng thuộc chính phủ Yemen.

Các lực lượng Yemen gần đây phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Houthi, giao tranh tập trung quanh khu vực chiến lược eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường biển nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Cả hai bên đều tuyên bố đạt được những bước tiến trên chiến trường.

Trước đó, hôm 6/10, Houthi tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một số căn cứ quân sự và kho vũ khí của Ả Rập Xê Út tại các khu vực Jizan và Asir, gần biên giới Yemen. Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố hàng chục binh sĩ và sĩ quan Ả Rập Xê Út thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời một số kho đạn bốc cháy.

Houthi cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát vũ trang CH-4B của Ả Rập Xê Út trên tỉnh Al-Jawf. Theo Houthi, chiếc UAV đang thực hiện “các nhiệm vụ thù địch” thì bị hạ bằng một “loại vũ khí thích hợp”. Ả Rập Xê Út chưa xác nhận các thông tin thiệt hại này.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, các căn cứ quân sự và cơ sở dầu khí của Aramco, trong đó có nhà máy lọc dầu Rabigh. Ả Rập Xê Út đã xác nhận thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi tại các sân bay ở Jizan và Najran.

Ở chiều ngược lại, quân đội Yemen hôm 6/10 tuyên bố tiến về phía bắc dọc bờ biển Biển Đỏ theo hướng Mocha, đồng thời công bố “một chiến dịch tấn công chiến lược nhằm vào Sanaa” - thành phố được coi là nơi Houthi kiểm soát lớn.

Trong lúc giao tranh leo thang, Ả Rập Xê Út cũng đã đạt thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan để nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự theo Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, còn được gọi là “NATO Hồi giáo”. Liên minh này tuyên bố khoảng 100 máy bay đang hỗ trợ chiến dịch của lực lượng chính phủ Yemen.

Những diễn biến mới quanh Bab el-Mandeb đặc biệt đáng chú ý bởi đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tầm quan trọng của tuyến đường này càng tăng trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến Mỹ-Iran.

Hồi tháng 9, Ả Rập Xê Út được cho là từng đề nghị Syria tổ chức và đưa các chiến binh Syria sang Yemen để tham gia cuộc chiến chống Houthi. Tuy nhiên, Syria được cho là đã “lịch sự” từ chối đề nghị này.