Nga - Ukraine tăng cường tấn công bằng UAV và tên lửa

Các cuộc tấn công ở Kiev. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ đầu ngày 7/10, lực lượng nước này sử dụng UAV Geran để tấn công các trạm radar của Ukraine tại tỉnh Odesa và Poltava, cùng nhiều mục tiêu khác như kho quân sự và 4 trung tâm dữ liệu tại các thành phố lớn của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng gần như được ghi nhận liên tục suốt ngày đêm tại Kiev.

Các hệ thống phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 868 UAV cánh cố định của Ukraine trong 24 giờ trên nhiều khu vực, trong đó có Belgorod, Kursk và vùng biển Azov. Truyền thông Nga dẫn lời Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết khoảng 650 UAV Ukraine bay về phía khu vực Moskva trong cùng thời gian. Phần lớn được cho là đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

Trước đó, theo Thống đốc tỉnh Odesa Oleh Kiper, ngày 3/10 và 6/10, các cuộc tấn công nhằm vào tàu trên Biển Đen diễn ra khiến tàu bốc cháy.

Kể từ giữa tháng 7, Nga được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cảng Odesa và cơ sở hạ tầng lân cận. Mặc dù các cảng về mặt kỹ thuật vẫn hoạt động, ngày càng ít tàu dám đi vào khu vực.

Một số cuộc tấn công drone.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đáp trả các cuộc tấn công bằng cách tấn công hai cơ sở dầu mỏ và một thao trường huấn luyện quân sự tại các tỉnh Perm, Samara và Astrakhan của Nga, đồng thời tiến hành một cuộc đáp trả trên Biển Đen.

Còn theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, có 184 cuộc giao tranh diễn ra dọc chiến tuyến trong vòng 24 giờ trước đó. Theo phía Ukraine, không quân nước này tấn công ba khu vực tập kết quân Nga và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên nhiều hướng.

Hình ảnh được cho là các cuộc tấn công đáp trả của Ukraine

Các vụ việc “nóng” trên Biển Đen

Ngày 6/10, hai tàu hàng Alfa Watan và Able bị UAV chưa rõ nguồn gốc tấn công, cách bờ biển Bulgaria khoảng 112 km. Kênh truyền hình Nova cho biết đây có thể là vụ tấn công UAV đầu tiên nhằm vào tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế Bulgaria. Ông Zelensky phủ nhận Ukraine đứng sau vụ việc.

Cùng ngày, 1 tàu được cho là bốc cháy gần Sochi (Nga). Kênh Novaya Gazeta Europe dẫn các kênh Telegram Nga cho biết tàu có thể bị UAV trên biển tấn công. Con tàu được cho là Aframax Rea, tàu chở dầu treo cờ Liberia.

Sochi gần đây thường xuyên trở thành mục tiêu UAV, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào cảng và kho dầu hồi tháng 9.