Quy hoạch tổng thể TP.HCM sẽ hoàn thiện trình HĐND vào cuối năm 2026

Nội dung được nêu trong quyết định quy hoạch tổng thể TP.HCM vừa được UBND Thành phố ban hành.

Theo đó, việc lập quy hoạch tổng thể cần phù hợp với mô hình "siêu đô thị đa trung tâm" sau sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm thống nhất, kế thừa và phát huy chức năng vùng của địa phương.

Quy hoạch mới cần xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng sống.

Quy hoạch cần xác định rõ vai trò, chức năng từng khu vực đô thị: khu trung tâm - vệ tinh - phụ trợ; đảm bảo tính kết nối về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông, logistics, số hóa, năng lượng, sinh thái.

TP.HCM dự kiến hoàn tất phê duyệt, thông qua quy hoạch tổng thể cuối tháng 11.

Thành phố nhấn mạnh quy hoạch mới không làm tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân, doanh nghiệp mà bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh.

Việc lập quy hoạch tổng thể cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần được nêu cao để đẩy nhanh tiến độ.

Về thời gian và tiến độ, Thành phố yêu cầu việc chuẩn bị lập quy hoạch thực hiện từ tháng 3 đến ngày 25/4. Trong thời gian này, các đơn vị sẽ lên kế hoạch, lập, trình phê duyệt đề cương, lựa chọn liên danh tư vấn, thành lập hội đồng thẩm định phê duyệt tổng thể.

Công tác lập quy hoạch bắt đầu từ ngày 11/4 đến ngày 10/10. Quy hoạch sẽ được lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhân dân và hoàn thiện 3 dự thảo phương án.

Thành phố dự kiến bản quy hoạch tổng thể TP.HCM mới sẽ được trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố từ đầu tháng 10.

Sau ngày 10/10, bản quy hoạch tổng thể được thẩm định, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ. UBND Thành phố sẽ trình HĐND thông qua khoảng 20/11. Sau khi HĐND thông qua, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt quy hoạch, chậm nhất là cuối tháng 11.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM mới xác lập nền tảng phát triển cho Thành phố trong 50-100 năm tới.

Cũng theo Quyết định, Sở Tài chính là cơ quan thường trực quản lý nhà nước về hoạt động lập quy hoạch tổng thể, có trách nhiệm điều phối chung các hoạt động liên quan. Đồng thời tham mưu UBND TP.HCM phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị tham gia.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn về kiểm tra, thẩm định các nội dung liên quan đến quy hoạch tổng thể.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể, thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Võ Hoàng Ngân, việc lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM không chỉ là yêu cầu về mặt chuyên môn, mà là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, nhằm xác lập nền tảng phát triển cho TP.HCM trong 50-100 năm tới.

Cấu trúc tổng thể đô thị sẽ được hình thành theo định hướng “một không gian – ba vùng – một đặc khu”.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM hướng tới xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, logistics, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Với cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết 260, TP.HCM có điều kiện để triển khai một mô hình quy hoạch tích hợp, linh hoạt, đồng bộ giữa các cấp độ không gian, qua đó tạo lập một hệ thống phát triển thống nhất trên toàn vùng đô thị mở rộng.

Theo Kế hoạch kèm Quyết định 162 của Thủ tướng, ban hành ngày 26/1/2026, UBND TP.HCM được giao chủ trì tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch tổng thể Thành phố theo quy định tại Nghị quyết 260 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM. Quy hoạch tổng thể TP.HCM mới được công bố bằng các hình thức đặc thù, rút gọn thủ tục so với quy trình thông thường. Điểm nổi bật là TP.HCM chỉ cần lập một quy hoạch tổng thể duy nhất, tích hợp đa ngành, cụ thể hóa quy hoạch cấp cao hơn, không phải chờ đợi toàn bộ hệ thống quy hoạch quốc gia hoàn chỉnh.