Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

(VTC News) -

Giải đáp những vướng mắc thực tế khi kê khai thuế

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi chính thức chuyển từ phương pháp thuế khoán sang cơ chế tự kê khai, tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định. Thay đổi này đòi hỏi người kinh doanh phải chủ động hơn trong việc theo dõi doanh thu, quản lý hóa đơn, chứng từ và thực hiện các thủ tục thuế.

Đặc biệt, kỳ kê khai cuối năm đầu tiên khiến nhiều hộ kinh doanh quan tâm đến cách tổng hợp doanh thu từ nhiều kênh bán hàng như cửa hàng trực tiếp, Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử; cách xác định nghĩa vụ thuế khi doanh thu vượt ngưỡng quy định; điều kiện ghi nhận chi phí hợp lệ hay quy định về xuất hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh online.

Với doanh nghiệp SME, việc kiểm soát hóa đơn đầu vào - đầu ra, xác định chi phí được trừ, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện quyết toán thuế cũng là những nội dung cần được rà soát kỹ lưỡng. Áp lực càng lớn khi thời điểm cuối năm thường trùng với giai đoạn cao điểm kinh doanh, khiến nhiều đơn vị phải cân đối giữa hoạt động vận hành và việc hoàn thiện sổ sách, chứng từ.

Từ những vấn đề thực tế đó, webinar của VNPT được tổ chức nhằm mang đến một diễn đàn trao đổi trực tuyến, nơi hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME có thể cập nhật thông tin, tìm hiểu các quy định cần lưu ý và trực tiếp đặt câu hỏi với chuyên gia.

Chương trình sẽ tập trung vào những nội dung thiết thực như cách tổng hợp doanh thu đa kênh; xác định nghĩa vụ thuế theo mức doanh thu; quy định về hóa đơn điện tử và thời điểm xuất hóa đơn; điều kiện ghi nhận chi phí, chứng từ thanh toán hợp lệ; những lưu ý khi quyết toán và cách xử lý khi phát hiện sai sót trong kê khai.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia chia sẻ của hai chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, tài chính và giải pháp công nghệ.

Hai chuyên gia trực tiếp chia sẻ và tư vấn tại buổi webinar

Diễn giả của webinar gồm bà Vũ Thị Dung, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kết nối KDT, kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn thuế với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và quản trị tài chính doanh nghiệp.

Cùng tham gia chương trình là ông Đỗ Kế Công, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone, người sẽ chia sẻ góc nhìn về ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh, hóa đơn và các giao dịch điện tử, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các quy trình thuận tiện, hiệu quả hơn.

Thông qua các tình huống thực tế, hai diễn giả sẽ giúp người tham dự hiểu rõ hơn những quy định cần lưu ý, cách chuẩn bị và rà soát hồ sơ, đồng thời giải đáp các câu hỏi phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây cũng là cơ hội để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp, giảm bớt thao tác thủ công trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Cơ hội nhận quà công nghệ ngay tại webinar

Bên cạnh nội dung tư vấn chuyên môn, người tham dự còn có cơ hội theo dõi hoạt động quay số trúng thưởng đợt 1 thuộc chương trình khuyến mại “Chuyển đổi số thông minh - Rinh quà công nghệ” do VNPT triển khai.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký mới, thanh toán thành công gói cước trả phí của một hoặc nhiều dịch vụ gồm: VNPT HKD, VNPT Sổ bán hàng, VNPT CA, VNPT SmartCA, VNPT Invoice, VNPT Invoice-POS, VNPT eContract và VNPT BHXH, trong thời gian từ ngày 1/11 đến hết ngày 26/12.

Thông qua webinar, VNPT mong muốn mang đến một kênh thông tin hữu ích để hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME kịp thời cập nhật chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.