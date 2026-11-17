Chiều nay 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 47 tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian.

Chủ tịch Thượng viện Philippines nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Philippines, tham dự các hoạt động của AIPA-47.

Chia sẻ những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Chủ tịch Thượng viện Sherwin T. Gatchalian bày tỏ khâm phục những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Philippines trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Sherwin T. Gatchalian được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Philippines, chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2026 và tổ chức Đại hội đồng AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (31/5-1/6/2026) đã mở ra giai đoạn mới hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp.

Về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới. Trong đó, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp, hoàn thiện môi trường pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, giao lưu nghị sĩ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU.

Trên các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định, tin cậy, lâu dài cho Philippines. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Philippines khẳng định Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, giáo dục, du lịch.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Philippines thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Thượng viện Philippines vui vẻ nhận lời.

Lê Tuyết (VOV)