Tàu hàng mắc kẹt dưới gầm cầu ở Ninh Bình, tạm cấm ô tô qua cầu

Đại diện Công ty CP Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định cho biết, khoảng 20h ngày 20/5, tàu hàng mang số hiệu HD-58xx đi trên sông Đào thì mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan, tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu không chở hàng hóa. Người lái tàu được xác định là anh Trần Văn C. (SN 1998).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị quản lý cầu đã thông báo cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Lực lượng cảnh sát đường thủy cùng các đơn vị liên quan hiện đang kiểm tra hiện trường, triển khai phương án cứu hộ nhằm đưa phương tiện ra khỏi gầm cầu.

Tàu hàng mắc kẹt dưới gầm cầu Đò Quan khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong đêm.

Lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị địa phương phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông qua cầu Đò Quan.

Để phục vụ công tác xử lý sự cố và đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng tạm thời cấm toàn bộ ô tô đi qua cầu Đò Quan cho đến khi có thông báo mới.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tàu thủy va chạm với cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ và đường sắt.

Trước đó, ngày 6/3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 khi đi trên sông Đồng Nai theo hướng từ cầu Hóa An về cầu Đồng Nai bất ngờ va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh.

Cú va chạm khiến 6 xe máy đang chạy trên phần cầu đường bộ bị hất ngã vào lan can, làm nhiều người bị thương. Một số nhân chứng cho biết, tiếng va chạm lớn khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Sự cố cũng khiến đường ray trên cầu bị xô lệch, lan can đường bộ hư hỏng nặng. Do ảnh hưởng đến an toàn khai thác đường sắt, ngành đường sắt đã phải tạm dừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày 6/3/2026 để kiểm tra, khắc phục sự cố.