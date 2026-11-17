(VTC News) -

Khoảnh khắc Nga tập kích 2 cây cầu ở Kiev, nhiều tiếng nổ vang lên trong đêm. (Video: X/Ayden)

Hôm 16/11, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin quân đội Nga tập kích 2 cây cầu bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine, đồng thời đánh vào một số cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Ngoài ra, Nga còn tiếp tục triển khai máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công nhiều khu vực khác của Ukraine.

“Thông tin ban đầu cho thấy 2 cây cầu Bắc và Nam tại thủ đô bị tấn công”, ông Klitschko thông báo trên Telegram. Theo thị trưởng Kiev, cuộc tập kích khiến một số khu vực trong thành phố rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cung nước.

Phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp tại thủ đô. Trước đó, quân đội Nga cũng thực hiện nhiều đợt tấn công nhằm vào những cây cầu bắc qua sông trong đầu tháng này và hồi tháng 10.

Theo thông báo của giới chức địa phương trên Telegram, cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga khiến 3 người bị thương tại vùng Cherkasy. Thành phố Kharkiv, đô thị lớn thứ 2 Ukraine cũng nằm trong số những mục tiêu bị nhắm tới.

Cây cầu phía Bắc và phía Nam ở Kiev, Ukraine bị Nga tấn công. (Ảnh: X/Ayden)

Cùng thời điểm, Ukraine tiến hành tập kích cây cầu có ý nghĩa chiến lược quan trọng và nhắm vào nhiều nhà máy lọc dầu của Nga. Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, đây là đợt tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát vào năm 2022.

Các hoạt động tập kích tiếp tục diễn ra trong đêm, trong đó cầu Crimea một lần nữa trở thành mục tiêu. Theo thông báo được đăng tải trên Telegram, Nga tuyên bố đánh chặn gần 200 máy bay không người lái đang hướng về cây cầu này.

Trong khi giao tranh tiếp diễn, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến mới với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner cùng đại diện các nước châu Âu, nhằm thảo luận triển vọng chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Theo ông Kushner, các bên đạt được tiến triển trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận, dù vẫn còn nhiều trở ngại quan trọng cần giải quyết trước khi có thể chấm dứt xung đột. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ tháng 2/2022.