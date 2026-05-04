Xuất bản ngày 04/05/2026 02:15 PM
Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 5/2026

(VTC News) -

Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 5/2026, bảng giá xe VinFast chi tiết cho các mẫu ô tô, xe máy sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Từ năm 2024, VinFast đã liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2025, hãng đạt 175.099 xe bàn giao tới khách hàng.

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, 27.649 xe VinFast đã được bán ra, tạo kỷ lục về doanh số trong một tháng của một hãng xe.

Mới đây nhất, VinFast vừa đạt kỷ lục hoàn tất xử lý 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3/2026. Cột mốc này vừa chứng minh năng lực xử lý của VinFast, vừa cho thấy nhu cầu của người dùng cũng như quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới.

Tại Việt Nam, PwC nhận định hãng xe điện VinFast sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường năm 2025 với mức tăng thêm khoảng 88.000 xe so với năm liền trước.

Tháng 5/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh. Theo đó, người mua xe máy có thể được hưởng ưu đãi từ 6-10% tùy dòng xe ô tô, 6% đối với xe máy. Cả xe máy và ô tô của VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xeGiá niêm yết (đồng)
VinFast FLazz16,9 triệu
VinFast ZGoo15,9 triệu
VinFast Amio13,9 triệu
VinFast Viper39,9 - 45,5
VinFast Evo Lite17 - 22,6 triệu
VinFast Evo 19,9 - 25,6 triệu
VinFast Vero X 202534,9 triệu
VinFast Feliz II24,9 - 30,5 triệu
VinFast Feliz 202526,9 triệu
VinFast Evo Neo17,8 triệu
VinFast Evo Grand22,8 triệu

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

VinFast VF 3 302-315 triệu
VinFast VF 5 529 triệu
VinFast VF 6689 - 745 triệu
VinFast MPV 7819 triệu
VinFast VF 7 Eco - Plus - Plus trần kính toàn cảnh789 - 889 - 909 triệu
VinFast ECVan285 triệu
VinFast VF 81 tỷ 019 - 1 tỷ 199 triệu
VinFast VF 91 tỷ 499 - 1 tỷ 699 triệu
VinFast Limo Green749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

