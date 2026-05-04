Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 5/2026

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Từ năm 2024, VinFast đã liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2025, hãng đạt 175.099 xe bàn giao tới khách hàng.

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, 27.649 xe VinFast đã được bán ra, tạo kỷ lục về doanh số trong một tháng của một hãng xe.

Mới đây nhất, VinFast vừa đạt kỷ lục hoàn tất xử lý 3.520 đơn đặt hàng ô tô điện trong ngày 28/3/2026. Cột mốc này vừa chứng minh năng lực xử lý của VinFast, vừa cho thấy nhu cầu của người dùng cũng như quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới.

Tại Việt Nam, PwC nhận định hãng xe điện VinFast sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường năm 2025 với mức tăng thêm khoảng 88.000 xe so với năm liền trước.

Tháng 5/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh. Theo đó, người mua xe máy có thể được hưởng ưu đãi từ 6-10% tùy dòng xe ô tô, 6% đối với xe máy. Cả xe máy và ô tô của VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast FLazz 16,9 triệu VinFast ZGoo 15,9 triệu VinFast Amio 13,9 triệu VinFast Viper 39,9 - 45,5 VinFast Evo Lite 17 - 22,6 triệu VinFast Evo 19,9 - 25,6 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Feliz 2025 26,9 triệu VinFast Evo Neo 17,8 triệu VinFast Evo Grand 22,8 triệu

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 302-315 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 689 - 745 triệu VinFast MPV 7 819 triệu VinFast VF 7 Eco - Plus - Plus trần kính toàn cảnh 789 - 889 - 909 triệu VinFast ECVan 285 triệu VinFast VF 8 1 tỷ 019 - 1 tỷ 199 triệu VinFast VF 9 1 tỷ 499 - 1 tỷ 699 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.