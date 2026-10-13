Cận cảnh nơi an nghỉ của các hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Đoàn xe sẽ di chuyển trên quãng đường khoảng 26 km, từ Công viên Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, trở lại đường Cách Mạng Tháng Tám, sau đó đi qua đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội để đến nghĩa trang.