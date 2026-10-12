Phong Phú Hà Nam, Than KSVN thắng đậm ở lượt 2 giải nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Tiếp đón Than KSVN trên sân nhà, TP.HCM II mong một kết quả tích cực, thậm chí là điểm số quý giá. Tuy nhiên, tham vọng của đại diện phía Nam sớm đổ bể ngay ở phút thứ 4. Tuyển thủ quốc gia Lương Thị Thu Thương mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN từ sớm.

Đến phút 25, Thu Phương giúp các vị khách nhân đôi cách biệt trước khi Hoàng Thị Nương rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau đó 7 phút. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà TP.HCM II có thể làm được. Hiệp 2 là quãng thời gian mà họ không thể duy trì hàng phòng ngự chắc chắn.

Than KSVN (áo xanh) giành 3 điểm.

Thanh Mai lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút và giúp Than KSVN dẫn trước 3 bàn. Ở quãng thời gian cuối trận, Hà Thị Nhài và Ngô Thị Hè ghi bàn giúp Than KSVN kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-1 thuyết phục.

Trong khi đó, Hà Nội II không thể tạo ra bất ngờ nào trước Phong Phú Hà Nam. Cao Thị Linh mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam ở phút 33. Đội bóng này dẫn trước Hà Nội II đến 3 bàn sau 45 phút đầu tiên. Cao Thị Linh ghi thêm 1 bàn và Hồng Huế đóng góp thêm pha lập công đẹp mắt.

Sang hiệp 2, Lưu Hoàng Vân và Cao Thị Linh mỗi người ghi thêm 2 bàn giúp Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng với tỉ số 7-0.

Ở trận đấu muộn của lượt 12, Hà Nội I được dự báo gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Nguyên T&T. Nhưng rồi họ sớm có bàn thắng mở tỉ số của Nguyễn Thị Thương ở phút thứ 6. Lợi thế về mặt tỉ số giúp Hà Nội I có thể toan tính đưa trận đấu theo cách mình mong muốn.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng hàng thủ của Hà Nội I thi đấu tập trung. Họ bảo vệ thành công kết quả thắng tối thiểu và có được 3 điểm quý giá.