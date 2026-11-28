(VTC News) -

● V.League Hà Nội 0 - 1 HLHT ĐANG CẬP NHẬT Atshimene 57’

Trận đấu giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 28/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Hà Nội ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Quan Văn Chuẩn TM 6 Kevin Felida 9 Faurand-Tournaire 10 Nguyễn Văn Quyết ĐT 14 Nguyễn Hai Long 16 Nguyễn Thành Chung 22 Nguyễn Công Nhật 23 Nguyễn Văn Tùng 35 Adriel Silva 36 Yuval Sade 88 Đỗ Hùng Dũng HLHT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Nguyễn Thanh Tùng TM 2 Vương Văn Huy 5 Vũ Viết Triều 6 Helerson Mateus do Nascimento 8 Nguyễn Trọng Hoàng 9 Daniel Floro da Silva 17 Trần Văn Bửu 19 Ngô Văn Lương 26 Bùi Văn Đức 88 Luiz Antonio de Souza Soares 90 Charles Atshimene

Thông tin trận Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn đầu mùa với phong độ thiếu thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Đại diện Thủ đô thắng 4 và thua 4 sau 8 vòng đấu, qua đó đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League với 12 điểm.

Hà Nội đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League. (Ảnh: Hanoi Football Club)

Ở vòng đấu trước, Hà Nội tìm lại niềm vui chiến thắng khi lội ngược dòng vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-1. Dù hàng công cho thấy những chuyển biến tích cực, khả năng phòng ngự vẫn là bài toán mà HLV Harry Kewell cần giải quyết khi đội bóng đã nhận 13 bàn thua kể từ đầu mùa.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện phong độ tương đối tốt dưới thời HLV Phan Như Thuật. Với thành tích thắng 4, hòa 2 và thua 2, đại diện núi Hồng tích lũy được 14 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và hơn Hà Nội FC 2 điểm. Việc đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ở vòng đấu gần nhất mang đến động lực tinh thần đáng kể cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy.