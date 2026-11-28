Trận đấu giữa Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 19h15 ngày 28/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Thông tin trận Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn đầu mùa với phong độ thiếu thuyết phục dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Đại diện Thủ đô thắng 4 và thua 4 sau 8 vòng đấu, qua đó đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League với 12 điểm.
Ở vòng đấu trước, Hà Nội tìm lại niềm vui chiến thắng khi lội ngược dòng vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-1. Dù hàng công cho thấy những chuyển biến tích cực, khả năng phòng ngự vẫn là bài toán mà HLV Harry Kewell cần giải quyết khi đội bóng đã nhận 13 bàn thua kể từ đầu mùa.
Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện phong độ tương đối tốt dưới thời HLV Phan Như Thuật. Với thành tích thắng 4, hòa 2 và thua 2, đại diện núi Hồng tích lũy được 14 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và hơn Hà Nội FC 2 điểm. Việc đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ở vòng đấu gần nhất mang đến động lực tinh thần đáng kể cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy.
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