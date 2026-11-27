(VTC News) -

Tối 26/11, U17 Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 sau trận thua 0-2 trước Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền tự hào về những gì đã thể hiện trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, Nguyễn Lực và các đồng đội phải hướng đến một thử thách khác, tưởng chừng gần gũi hơn nhưng không kém phần chông gai: tìm chỗ đứng ở V.League.

Với 5 bàn thắng, 8 bàn thua và 1 điểm sau 3 trận đấu, đại diện của bóng đá Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tích cực cả về tinh thần thi đấu lẫn năng lực chuyên môn. Các học trò của HLV Cristiano Roland cho thấy họ có thể chơi bóng sòng phẳng, ghi bàn trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Dẫu vậy, những màn trình diễn ấn tượng ở một giải đấu trẻ không phải sự bảo đảm cho thành công trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Câu chuyện của thế hệ cầu thủ U20 Việt Nam từng dự World Cup cách đây 9 năm là minh chứng rõ nét.

U17 Việt Nam (áo đỏ) có nhiều trải nghiệm quý giá ở sân chơi World Cup. (Ảnh: VFF)

Bài học từ những ngôi sao

Trước năm 2026, bóng đá nam Việt Nam từng có một đại diện tham dự World Cup bóng đá 11 người là đội tuyển U20 Việt Nam vào năm 2017. Trong số 21 cầu thủ năm ấy, mỗi người sau này đi theo một ngã rẽ khác nhau, có cả vinh quang lẫn những nỗi tiếc nuối đối với một thế hệ từng được đặt nhiều kỳ vọng.

Nguyễn Quang Hải vươn lên trở thành trụ cột, mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia và có 3 lần vô địch ASEAN Cup. Tiền vệ sinh năm 1997 còn có cơ hội thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, một mùa giải không như ý tại Pau FC khiến Quang Hải phải mất nhiều thời gian mới tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Nguyễn Hoàng Đức trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam, nhưng ở tuổi 19, anh từng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tại World Cup khi trước mặt là khung thành trống của U20 New Zealand. Cầu thủ sinh năm 1998 phải trải qua giai đoạn khó khăn về tâm lý trước những lời chỉ trích của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đó không phải thử thách lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Hoàng Đức. Vài năm trước khi dự World Cup, tiền vệ này từng suýt bị loại khỏi lò đào tạo Viettel, phải tập luyện cùng các đàn em khóa dưới để chứng minh năng lực. Vượt qua những cú sốc ấy, Hoàng Đức từng bước khẳng định vị trí ở V.League rồi trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Hoàng Đức là một trong những tài năng thế hệ dự World Cup trẻ vươn tầm thành ngôi sao, nhưng không phải ai trong đội hình năm đó cũng làm được như vậy.

Ngược lại, Nguyễn Trọng Đại từng là tài năng đặc biệt của bóng đá trẻ Việt Nam. Sở hữu nhiều phẩm chất nổi bật, cựu đội trưởng U19 Việt Nam được đặt rất nhiều kỳ vọng ngay từ khi chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên, những vấn đề về phong độ và kỷ luật khiến sự nghiệp của anh dần đi xuống. Mới 29 tuổi, Trọng Đại đã phải tìm kiếm cơ hội ở sân chơi bóng đá phong trào, trong khi con đường trở lại môi trường chuyên nghiệp còn nhiều khó khăn.

Câu chuyện của Nguyễn Bá Minh Hiếu lại rất khác. Anh là một trong những thủ môn dự bị cho Bùi Tiến Dũng tại U20 World Cup 2017. Minh Hiếu có thể hình lý tưởng và nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt. Tuy nhiên, việc lên đội một CLB Hà Nội đúng vào giai đoạn hoàng kim của đội bóng này khiến cơ hội cạnh tranh suất bắt chính của anh rất hạn chế.

Sau nhiều năm không tìm được chỗ đứng trong đội hình, Minh Hiếu rời xa bóng đá chuyên nghiệp, từng phải lái taxi để kiếm sống. Gần đây, anh trở lại với bóng đá trong vai trò HLV thủ môn của U19 Việt Nam.

Những cầu thủ từng sát cánh ở World Cup năm ấy có xuất phát điểm đáng mơ ước, nhưng không phải ai cũng phát triển tương xứng với tiềm năng. Tài năng ở tuổi đôi mươi, thậm chí cả cơ hội thi đấu tại World Cup, không quyết định một cầu thủ sẽ đi được bao xa trong sự nghiệp.

Hành trình lên V.League đối với các cầu thủ trẻ vẫn còn đầy thử thách. (Ảnh: VFF)

V.League tưởng gần mà không đơn giản

Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ duy nhất của U17 Việt Nam từng được ra sân tại V.League. HLV Harry Kewell trao cơ hội cho cầu thủ này trong cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 2.

Nguyễn Lực là đầu tàu, là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của U17 Việt Nam. Điều đó không phải bàn cãi. Tuy nhiên, từ việc được trao cơ hội ra sân đến khả năng thi đấu thường xuyên tại V.League là một khoảng cách không nhỏ. Nguyễn Lực đã đủ năng lực để cạnh tranh một vị trí ở sân chơi này hay chưa vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong nhận định: “Có ý kiến cho rằng Nguyễn Lực nên được thử sức ở đội tuyển quốc gia thì tôi cảm thấy hơi sớm, vội vàng thật sự. Mới 17 tuổi thôi, cứ thi đấu được ở V.League đã chứ đội tuyển quốc gia vẫn còn xa. Thậm chí, tôi cho rằng cậu ấy cứ thể hiện năng lực ở giải U19, U21 quốc gia đã rồi tìm chỗ đứng ở V.League, được gọi lên U23 Việt Nam.

Bất kể cầu thủ nào cũng cần phải tham dự nhiều giải đấu hơn nữa, thể hiện mình ở các giải đấu lớn mới tính đường xa được, nên dư luận không cần phải kỳ vọng quá nhiều và gây sức ép. Chúng ta không nên quá vội vàng với những lứa cầu thủ, từng cá nhân tài năng này và cũng đừng tung hô quá đà”.

Ông Phong lấy dẫn chứng từ chính sự nghiệp của mình để nói về một thử thách khác mà các cầu thủ trẻ phải đối diện: chấn thương.

Cựu tiền vệ sinh năm 1981 từng gây dấu ấn với đường kiến tạo cho Phạm Văn Quyến ghi bàn, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 1-0 vào năm 2003. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến sự nghiệp của Nguyễn Tuấn Phong không thể phát triển như kỳ vọng.

“Với tôi, lứa cầu thủ U17 Việt Nam này rất tài năng, rất nhiều điểm nhấn và có tư duy chơi bóng đẹp mắt. Nhưng sân chơi chuyên nghiệp vẫn là đích đến cuối cùng của các em. Vẫn có những cầu thủ khác rất tốt, nhưng vì lý do khác nhau lại không được dự World Cup. Đây là bài toán tất cả cần nhìn nhận. Vẫn có những cái tên vô danh sẽ tỏa sáng ở tương lai chứ không riêng 21 cầu thủ này”, ông Phong phân tích.

Ở V.League, những cầu thủ trẻ không còn chỉ cạnh tranh với các đối thủ cùng lứa tuổi. Họ phải giành vị trí với những đàn anh giàu kinh nghiệm, những ngoại binh vượt trội về thể chất và thích nghi với môi trường bóng đá đặt nặng thành tích. Không phải HLV nào cũng có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để chờ đợi một tài năng trẻ trưởng thành qua những sai lầm.

Bởi vậy, việc tạo ra một lộ trình phát triển phù hợp, giúp các cầu thủ có cơ hội thi đấu thường xuyên, cũng quan trọng không kém công tác đào tạo ở các lứa tuổi trẻ.

World Cup sẽ mãi là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của 21 cầu thủ U17 Việt Nam. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn là trong vài năm tới, có bao nhiêu người trong số họ đủ khả năng trở thành những cầu thủ đá chính tại V.League.

Các cầu thủ U17 Việt Nam đã đi một chặng đường rất xa để đến World Cup, nhưng con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp ngay trên quê hương mình vẫn còn dài.