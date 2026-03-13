Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

(VTC News) -

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức 2.527.200 đồng/tháng (mỗi tháng tăng 187.200 đồng đồng).

Căn cứ Thông tư số 07/2024 của Bộ Nội vụ, tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương (tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Theo Nghị định số 204/2004, với mức lương cơ sở dự kiến là 2.527.200 đồng/tháng thì bảng lương của cán bộ, viên chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:

Bảng lương viên chức loại A3

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 6,2 14.508.000 15.668.640 1.160.640 2 6,56 15.350.400 16.578.432 1.228.032 3 6,92 16.192.800 17.488.224 1.295.424 4 7,28 17.035.200 18.389.016 1.353.816 5 7,64 17.877.600 19.307.808 1.430.208 6 8 18.720.000 20.217.600 1.497.600

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 5,75 13.455.000 14.531.400 1.076.400 2 6,11 14.297.400 15.441.192 1.143.792 3 6,47 15.139.800 16.350.984 1.211.184 4 6,83 15.982.200 17.260.776 1.278.576 5 7,19 16.824.600 18.170.568 1.345.968 6 7,55 17.667.000 19.080.360 1.413.360

Bảng lương viên chức loại A2

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680 2 4,74 11.091.600 11.978.928 887.328 3 5,08 11.887.200 12.838.176 950.976 4 5,42 12.682.800 13.697.424 1.014.624 5 5,76 13.478.400 14.556.672 1.078.272 6 6,10 14.274.000 15.415.920 1.141.920 7 6,44 15.069.600 16.275.168 1.205.568 8 6,78 15.865.200 17.134.416 1.269.216

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 4 9.360.000 10.108.800 748.800 2 4,34 10.155.600 10.968.048 812.448 3 4,68 10.951.200 11.827.296 876.096 4 5,02 11.746.800 12.686.544 939.744 5 5,36 12.542.400 13.545.792 1.003.392 6 5,7 13.338.000 14.405.040 1.067.040 7 6,04 14.133.600 15.264.288 1.130.688 8 6,38 14.929.200 16.123.536 1.194.336

Bảng lương viên chức loại A1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 2,34 5.475.600 5.913.648 438.048 2 2,67 6.247.800 6.747.624 499.824 3 3 7.020.000 7.581.600 561.600 4 3,33 7.792.200 8.415.576 623.376 5 3,66 8.564.400 9.249.552 685.152 6 3,99 9.336.600 10.083.528 746.928 7 4,32 10.108.800 10.917.504 808.704 8 4,65 10.881.000 11.751.480 870.480 9 4,98 11.653.200 12.585.456 932.256

Bảng lương viên chức loại B

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 1,86 4.352.400 4.700.592 348.192 2 2,06 4.820.400 5.206.032 385.632 3 2,26 5.288.400 5.711.472 423.072 4 2,46 5.756.400 6.216.912 460.512 5 2,66 6.224.400 6.722.352 497.952 6 2,86 6.692.400 7.227.792 535.392 7 3,06 7.160.400 7.733.232 572.832 8 3,26 7.628.400 8.238.672 610.272 9 3,46 8.096.400 8.744.112 647.712 10 3,66 8.564.400 9.249.552 685.152 11 3,86 9.032.400 9.754.992 722.592 12 4,06 9.500.400 10.260.432 760.032

Bảng lương viên chức loại C

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 1,65 3.861.000 4.169.880 308.880 2 1,83 4.282.200 4.624.776 342.576 3 2,01 4.703.400 5.079.672 376.272 4 2,19 5.124.600 5.534.568 409.968 5 2,37 5.545.800 5.989.464 443.664 6 2,55 5.967.000 6.444.360 477.360 7 2,73 6.388.200 6.899.256 511.056 8 2,91 6.809.400 7.354.152 544.752 9 3,09 7.230.600 7.809.048 578.448 10 3,27 7.651.800 8.263.944 612.144 11 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840 12 3,63 8.494.200 9.173.736 679.536

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 2 4.680.000 5.054.400 374.400 2 2,18 5.101.200 5.509.296 408.096 3 2,36 5.522.400 5.964.192 441.792 4 2,54 5.943.600 6.419.088 475.488 5 2,72 6.364.800 6.873.984 509.184 6 2,9 6.786.000 7.328.880 542.880 7 3,08 7.207.200 7.783.776 576.576 8 3,26 7.628.400 8.238.672 610.272 9 3,44 8.049.600 8.693.568 643.968 10 3,62 8.470.800 9.148.464 677.664 11 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360 12 3,98 9.313.200 10.058.256 745.056

Nhóm 3

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 1,5 3.510.000 3.790.800 280.800 2 1,68 3.931.200 4.245.696 314.496 3 1,86 4.352.400 4.700.592 348.192 4 2,04 4.773.600 5.155.488 381.888 5 2,22 5.194.800 5.610.384 415.584 6 2,4 5.616.000 6.050.280 449.280 7 2,58 6.037.200 6.520.176 482.976 8 2,76 6.458.400 6.975.072 516.672 9 2,94 6.879.600 7.429.968 550.368 10 3,12 7.300.800 7.884.864 584.064 11 3,3 7.722.000 8.339.760 617.760 12 3,48 8.143.200 8.794.656 651.456