Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức 2.527.200 đồng/tháng (mỗi tháng tăng 187.200 đồng đồng).
Căn cứ Thông tư số 07/2024 của Bộ Nội vụ, tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương (tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Theo Nghị định số 204/2004, với mức lương cơ sở dự kiến là 2.527.200 đồng/tháng thì bảng lương của cán bộ, viên chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:
Bảng lương viên chức loại A3
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|6,2
|14.508.000
|15.668.640
|1.160.640
|2
|6,56
|15.350.400
|16.578.432
|1.228.032
|3
|6,92
|16.192.800
|17.488.224
|1.295.424
|4
|7,28
|17.035.200
|18.389.016
|1.353.816
|5
|7,64
|17.877.600
|19.307.808
|1.430.208
|6
|8
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|5,75
|13.455.000
|14.531.400
|1.076.400
|2
|6,11
|14.297.400
|15.441.192
|1.143.792
|3
|6,47
|15.139.800
|16.350.984
|1.211.184
|4
|6,83
|15.982.200
|17.260.776
|1.278.576
|5
|7,19
|16.824.600
|18.170.568
|1.345.968
|6
|7,55
|17.667.000
|19.080.360
|1.413.360
Bảng lương viên chức loại A2
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|2
|4,74
|11.091.600
|11.978.928
|887.328
|3
|5,08
|11.887.200
|12.838.176
|950.976
|4
|5,42
|12.682.800
|13.697.424
|1.014.624
|5
|5,76
|13.478.400
|14.556.672
|1.078.272
|6
|6,10
|14.274.000
|15.415.920
|1.141.920
|7
|6,44
|15.069.600
|16.275.168
|1.205.568
|8
|6,78
|15.865.200
|17.134.416
|1.269.216
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|4
|9.360.000
|10.108.800
|748.800
|2
|4,34
|10.155.600
|10.968.048
|812.448
|3
|4,68
|10.951.200
|11.827.296
|876.096
|4
|5,02
|11.746.800
|12.686.544
|939.744
|5
|5,36
|12.542.400
|13.545.792
|1.003.392
|6
|5,7
|13.338.000
|14.405.040
|1.067.040
|7
|6,04
|14.133.600
|15.264.288
|1.130.688
|8
|6,38
|14.929.200
|16.123.536
|1.194.336
Bảng lương viên chức loại A1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|2,34
|5.475.600
|5.913.648
|438.048
|2
|2,67
|6.247.800
|6.747.624
|499.824
|3
|3
|7.020.000
|7.581.600
|561.600
|4
|3,33
|7.792.200
|8.415.576
|623.376
|5
|3,66
|8.564.400
|9.249.552
|685.152
|6
|3,99
|9.336.600
|10.083.528
|746.928
|7
|4,32
|10.108.800
|10.917.504
|808.704
|8
|4,65
|10.881.000
|11.751.480
|870.480
|9
|4,98
|11.653.200
|12.585.456
|932.256
Bảng lương viên chức loại B
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|1,86
|4.352.400
|4.700.592
|348.192
|2
|2,06
|4.820.400
|5.206.032
|385.632
|3
|2,26
|5.288.400
|5.711.472
|423.072
|4
|2,46
|5.756.400
|6.216.912
|460.512
|5
|2,66
|6.224.400
|6.722.352
|497.952
|6
|2,86
|6.692.400
|7.227.792
|535.392
|7
|3,06
|7.160.400
|7.733.232
|572.832
|8
|3,26
|7.628.400
|8.238.672
|610.272
|9
|3,46
|8.096.400
|8.744.112
|647.712
|10
|3,66
|8.564.400
|9.249.552
|685.152
|11
|3,86
|9.032.400
|9.754.992
|722.592
|12
|4,06
|9.500.400
|10.260.432
|760.032
Bảng lương viên chức loại C
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|1,65
|3.861.000
|4.169.880
|308.880
|2
|1,83
|4.282.200
|4.624.776
|342.576
|3
|2,01
|4.703.400
|5.079.672
|376.272
|4
|2,19
|5.124.600
|5.534.568
|409.968
|5
|2,37
|5.545.800
|5.989.464
|443.664
|6
|2,55
|5.967.000
|6.444.360
|477.360
|7
|2,73
|6.388.200
|6.899.256
|511.056
|8
|2,91
|6.809.400
|7.354.152
|544.752
|9
|3,09
|7.230.600
|7.809.048
|578.448
|10
|3,27
|7.651.800
|8.263.944
|612.144
|11
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|12
|3,63
|8.494.200
|9.173.736
|679.536
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|2
|4.680.000
|5.054.400
|374.400
|2
|2,18
|5.101.200
|5.509.296
|408.096
|3
|2,36
|5.522.400
|5.964.192
|441.792
|4
|2,54
|5.943.600
|6.419.088
|475.488
|5
|2,72
|6.364.800
|6.873.984
|509.184
|6
|2,9
|6.786.000
|7.328.880
|542.880
|7
|3,08
|7.207.200
|7.783.776
|576.576
|8
|3,26
|7.628.400
|8.238.672
|610.272
|9
|3,44
|8.049.600
|8.693.568
|643.968
|10
|3,62
|8.470.800
|9.148.464
|677.664
|11
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|12
|3,98
|9.313.200
|10.058.256
|745.056
Nhóm 3
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|1,5
|3.510.000
|3.790.800
|280.800
|2
|1,68
|3.931.200
|4.245.696
|314.496
|3
|1,86
|4.352.400
|4.700.592
|348.192
|4
|2,04
|4.773.600
|5.155.488
|381.888
|5
|2,22
|5.194.800
|5.610.384
|415.584
|6
|2,4
|5.616.000
|6.050.280
|449.280
|7
|2,58
|6.037.200
|6.520.176
|482.976
|8
|2,76
|6.458.400
|6.975.072
|516.672
|9
|2,94
|6.879.600
|7.429.968
|550.368
|10
|3,12
|7.300.800
|7.884.864
|584.064
|11
|3,3
|7.722.000
|8.339.760
|617.760
|12
|3,48
|8.143.200
|8.794.656
|651.456
Bình luận