Đấu giá 2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan vào 21/5

Theo thông báo của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, từ ngày 6 - 18/5, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá trực tuyến 2 túi xách HERMES của bà Trương Mỹ Lan bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá đăng ký tài khoản trên trang đấu giá trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tại trang đấu giá trực tuyến để được hướng dẫn mua hồ sơ và thực hiện các thủ tục tham gia đấu giá.

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm 2 túi xách HERMES đã qua sử dụng.

Túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng của bà Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM)

Trong đó, túi HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu trên bề mặt, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 468,7 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Tài sản còn lại là túi HERMES size 25 màu trắng, phần khóa và viền túi đính đá màu trắng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước đối với tài sản này là hơn 354,3 triệu đồng.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá túi HERMES size 30 diễn ra từ 10h đến 10h30 ngày 21/5/2026. Phiên đấu giá túi HERMES size 25 diễn ra từ 11h đến 11h30 cùng ngày.

Hình thức đấu giá là trả giá lên, với mỗi bước giá 50 triệu đồng.

Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết người tham gia có thể liên hệ ông Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM hoặc ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM để được hỗ trợ, giải đáp các thông tin liên quan đến việc đấu giá.