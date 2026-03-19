Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.

VTV, VOV, TTXVN và các cơ quan báo chí phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước, thế giới gặp nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng cần tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận để người dân biết, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; đồng thời, kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu.