Thủ tướng: 'Không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào'

Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng về các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác; thúc đẩy ngoại giao năng lượng; ban hành nghị quyết chỉ đạo triển khai 10 giải pháp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng; chỉ đạo đẩy mạnh khai thác dầu, khí, than, điện; chỉ đạo điều tiết nước các hồ thuỷ điện phù hợp dành nước cho phát điện…

"Nhờ đó, nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới; xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế", Thủ tướng nêu rõ.

Phân tích tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu. Cụ thể: Không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình; thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

"Tiến hành quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu phù hợp với tình hình theo kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; tái cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng xanh hóa...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự an toàn xã hội, mất ổn định chính trị - xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ đảm bảo an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình giá lương thực, thực phẩm để quản lý, kiểm soát giá. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng về nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đưa các phụ gia vào để khai thác hiệu quả cao hơn các nguyên liệu, góp phần xanh hóa nguyên liệu, giảm sử dụng xăng dầu, các nguyên liệu hóa thạch.

Lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không gây hoang mang, dao động, nhất là đấu tranh với thông tin xuyên tạc, sai sự thật, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức họp báo 5 ngày/lần để thông tin các vấn đề liên quan tới báo giới và tới công chúng.

Thủ tướng nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam, nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của đất nước.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan của Tổ công tác, đưa ra các quyết định theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và thành viên Tổ công tác đã phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xung đột Trung Đông và những ảnh hưởng đối với nguồn cung năng lượng, dầu mỏ trên thế giới; dự báo giá dầu thế giới thời gian tới; cũng như tình hình cung ứng xăng dầu của Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hoá thạch.

Cùng đó là thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Các đại biểu đánh giá, thời gian tới, tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước. Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.