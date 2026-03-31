Phó giám đốc khai xách túi tiền 600 triệu đồng hối lộ cán bộ dự án hồ Bản Lải

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Bộ NN&PTNT).

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ Đình Thịnh (Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công ty là Nguyễn Văn Dân, Vũ Đình Thịnh đã đưa nhiều hợp đồng khống và tài liệu kèm theo để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của Công ty Hoàng Dân vào hồ sơ dự thầu.

Bị cáo Thịnh còn bị cáo buộc là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Văn Dân và các nhà thầu trong liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 151,7 tỷ đồng.

Khai tại tòa sáng nay, Vũ Đình Thịnh cho rằng, mình chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi vật chất trong vụ án. Ngay cả khi các dự án quyết toán xong, bị cáo cũng không được thưởng hay trả công.

Thịnh khai làm Phó giám đốc công ty từ năm 2022, được giao phụ trách lĩnh vực đấu thầu của doanh nghiệp. Quá trình làm việc, ông ta nhiều lần mang tiền đi cám ơn, biếu quà, đưa hối lộ các cá nhân.

Bị cáo Vũ Đình Thịnh bị dẫn giải tới toà.

Tuy nhiên, Vũ Đình Thịnh khai đều thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Văn Dân. Tại dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn), sau khi nhận túi tiền từ kế toán để mang đến phòng làm việc của bị cáo Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình 2 thuộc Bộ NN&PTNT cũ), Thịnh không biết trong túi có bao nhiêu tiền.

"Sau này, bị cáo hỏi lại kế toán, được biết túi có 600 triệu đồng", Thịnh khai và cho biết, trong nhiều lần nhận được hồ sơ mời thầu, bị cáo nghiên cứu hồ sơ và thấy rằng, Công ty Hoàng Dân không đủ điều kiện dự thầu.

Thịnh nói điều này cho cấp trên, được Nguyễn Văn Dân trấn an rằng: "Cứ yên tâm làm việc khác, còn việc doanh nghiệp không đủ điều kiện để Dân lo". Đồng thời, Thịnh còn khai ông ta biết nhiều hồ sơ ông Dân đưa đều là khống, bị làm giả.

“Vì Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Bị cáo biết đó là vi phạm quy định của pháp luật nhưng bị cáo không nghĩ là sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự”, bị cáo Thịnh khai tại tòa.

“Việc sử dụng hồ sơ khống được lặp lại nhiều lần, thường hợp đồng giả đó được dùng lại cho các dự án khác nhau. Việc này là vi phạm pháp luật, trách nhiệm của bị cáo phải báo cáo lên ông Dân, nhưng ông Dân nói sẽ tự lo việc này”, Thịnh tiếp tục trình bày.

Cựu Cục phó bỏ trốn khắc phục hậu quả

Phiên toà xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT. Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện bị truy nã. Bị can này bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Theo thông báo của HĐXX trưa nay, ông Thanh đã được vợ khắc phục toàn bộ hậu quả, song bà không có mặt theo triệu tập của tòa.

Theo cáo buộc, ông Thanh đã nhận tiền nhiều lần từ Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu sai quy định tại một số dự án do Bộ NN&PTNT cũ quản lý.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình.

Cáo trạng thể hiện, tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở Hòa Bình cũ, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Dân đến gặp ông Thanh và được gợi ý liên danh với Tổng công ty Trường Sơn, Tổng công ty Thủy lợi 4 để thực hiện gói thầu số 17.

Không dừng ở đó, ông Thanh còn hướng dẫn ông Dân gặp cấp dưới là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được “dọn đường” tham gia đấu thầu. Sau đó, liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng.

Ở dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An, sau khi được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đồng ý tạo điều kiện, ông Dân tiếp tục được giới thiệu gặp Trần Tố Nghị rồi gặp Nguyễn Hải Thanh. Tại đây, ông Dân hứa sẽ có quà cảm ơn nếu được hỗ trợ trúng thầu và ông Thanh đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, ông Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4, để “cảm ơn”. Theo cáo trạng, khi được báo cáo về khoản tiền này, ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ đồng, cá nhân ông Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân trong ban.

Ngoài khoản tiền trên, cơ quan tố tụng cáo buộc Dân còn hai lần trực tiếp đưa cho Nguyễn Hải Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng. Một lần, Dân đưa 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của ông Thanh. Lần khác, Dân đưa thêm 5 tỷ đồng ở trên đường.

Liên quan đến nội dung này, tại phiên tòa chiều 30/3, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai rằng chính ông Thanh là người chủ động liên hệ, nói đang cần tiền mua đất, xử lý công việc nên đề nghị “cho mượn 10 tỷ đồng”.

Sau đó, ông Thanh gặp lại ông Dân, trả 5 tỷ đồng kèm một giấy vay nợ 10 tỷ đồng do chính ông Thanh soạn sẵn. Ông Dân khai đã ký vào giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng còn lại thì bị cáo hiểu đó là tiền “cảm ơn” ông Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng thừa nhận bản thân hiểu tờ giấy vay nợ này nhằm che giấu hành vi đưa, nhận hối lộ giữa hai người.

Phù hợp với lời khai này, cáo trạng nêu đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành “kịch bản” vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này.