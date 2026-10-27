Phát triển tư duy song ngữ cho học sinh tiểu học với bộ sách 'Math in My World'

(VTC News) -

NXB Giáo dục Việt Nam vừa ra mắt bộ sách Math in My World - một hành trình khám phá thú vị, nơi tiếng Anh và Toán học cùng đồng hành trong từng bài học dành cho học sinh khối tiểu học. Bộ sách được ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập hiện đại và tạo nền tảng phát triển tư duy song ngữ cho học sinh ngay từ bậc tiểu học,

Với nội dung gần gũi, hình thức trình bày sinh động cùng hệ thống học liệu số phong phú, bộ sách Math in My World do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu mang đến phương pháp học tập tích hợp đầy hứng thú, giúp học sinh tiểu học từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua những kiến thức Toán học quen thuộc.

Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, việc học ngoại ngữ thông qua các môn học tích hợp ngày càng được quan tâm. Phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning - Dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ) mở ra hướng tiếp cận hiệu quả, giúp học sinh không chỉ học tiếng Anh như một môn học độc lập mà còn sử dụng ngôn ngữ này làm công cụ khám phá tri thức.

Khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh từ những con số quen thuộc

Bộ sách Math in My World gồm 5 cuốn, được biên soạn dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, với nội dung phù hợp từng độ tuổi và trình độ nhận thức.

Điểm nổi bật của bộ sách là cách kết hợp hài hòa giữa kiến thức Toán học cơ bản và hoạt động học tiếng Anh. Thông qua những con số, phép tính, hình khối và các tình huống quen thuộc, học sinh từng bước tiếp cận từ vựng, mẫu câu và cách diễn đạt bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Thay vì ghi nhớ từ vựng một cách máy móc, các em được học ngôn ngữ trong những ngữ cảnh cụ thể, trực quan và sinh động. Phương pháp này giúp việc học tiếng Anh trở nên gần gũi, đồng thời tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức Toán học vào các hoạt động giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Nội dung bộ sách được xây dựng với ba định hướng nổi bật:

Kiến thức Toán học cơ bản, phù hợp với lứa tuổi: Các bài học được sắp xếp theo lộ trình từ dễ đến khó, bắt đầu với số đếm, phép tính đơn giản, sau đó mở rộng sang đo lường, hình học phẳng, hình học không gian và những kiến thức Toán học gần gũi khác. Nội dung Toán đóng vai trò là ngữ cảnh để học sinh làm quen, ghi nhớ và thực hành tiếng Anh hiệu quả hơn.

Kết hợp phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ: Thông qua các hoạt động học tập đa dạng, học sinh có cơ hội rèn luyện đồng thời bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Những mẫu câu thông dụng, đoạn hội thoại ngắn cùng các hoạt động tương tác giúp các em từng bước hình thành phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Gắn kiến thức với thực tiễn cuộc sống: Các bài toán và tình huống học tập được xây dựng từ thế giới gần gũi với trẻ em, giúp học sinh nhận thấy sự hiện diện của Toán học và tiếng Anh trong đời sống hằng ngày. Từ đó, các em được khuyến khích quan sát, đặt câu hỏi, tư duy và chủ động tìm lời giải.

Với cách tiếp cận này, Math in My World không chỉ góp phần củng cố kiến thức Toán học mà còn giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức một cách linh hoạt.

Hệ sinh thái học liệu số phong phú - Đồng hành cùng giáo viên và phụ huynh

Bên cạnh nội dung sách được thiết kế phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp nhận của học sinh tiểu học, Math in My World còn có hệ thống học liệu số đi kèm, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Đặc biệt, các tài nguyên học liệu số được cung cấp và cho phép tải về hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh và phụ huynh khai thác, sử dụng trong quá trình học tập.

Đối với giáo viên, nguồn học liệu bổ trợ giúp đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động trên lớp, tăng tính trực quan và tương tác trong các tiết học Toán bằng tiếng Anh. Qua đó, giáo viên có thêm công cụ để khuyến khích học sinh tham gia chủ động, tạo không khí học tập hào hứng và tích cực.

Đối với phụ huynh, học liệu số là nguồn tài nguyên hữu ích để đồng hành cùng con trong quá trình tự học, ôn luyện và củng cố kiến thức tại nhà. Việc kết hợp giữa sách in và tài nguyên số còn góp phần tạo môi trường học tập linh hoạt, giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành tiếng Anh ngoài giờ học chính khóa.

Sự kết hợp giữa nội dung học tập trong sách và các tài nguyên hỗ trợ góp phần xây dựng trải nghiệm học tập sinh động, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục hiện nay.

Xây dựng nền tảng tư duy song ngữ, tự tin hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc học tiếng Anh thông qua Toán học ngay từ bậc tiểu học là hướng tiếp cận thiết thực, giúp học sinh phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ và tư duy logic.

Với Math in My World, học sinh không chỉ làm quen với các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh mà còn được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ để mô tả, trao đổi và trình bày cách giải quyết vấn đề. Qua đó, các em từng bước hình thành sự tự tin, khả năng tư duy độc lập và chủ động trong học tập.

Những kiến thức và kỹ năng được tích lũy từ bộ sách cũng tạo nền tảng để học sinh tiếp cận các chương trình học tập tích hợp, môi trường giáo dục song ngữ và các kì thi Toán bằng tiếng Anh trong tương lai.

Mỗi bài học là một cơ hội khám phá, mỗi con số là một nhịp cầu ngôn ngữ - Math in My World là người bạn tin cậy đồng hành cùng học sinh trên hành trình tự tin bước vào thế giới tri thức rộng mở.