NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Pelangi đẩy mạnh hợp tác xuất bản số, ứng dụng AI

(VTC News) -

Ngày 8/9, NXB Giáo dục Việt Nam có buổi làm việc song phương với Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pelangi (Malaysia). Sự kiện mở ra chặng đường hợp tác sâu rộng hơn giữa hai đơn vị xuất bản hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực: công nghệ xuất bản số, ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển dòng sản phẩm giáo dục chất lượng cao.

Tham dự buổi làm việc, NXB Giáo dục Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tùng - Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn.

Với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam) có ông Phạm Đình Lượng - Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Hồng - Giám đốc và bà Lê Thị Huệ - Trưởng ban Biên tập sách Ngoại ngữ.

Về phía Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pelangi có ông Sum Lih Kang - Giám đốc điều hành, Tổng Giám đốc và Tiến sĩ Poh Swee Hiang - Tổng Biên tập.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam phát biểu trong cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp: “Tôi rất vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn không dừng lại ở những cam kết ngoại giao mà đã nhanh chóng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ rệt. Dấu mốc quan trọng nhất cho sự tin tưởng và nỗ lực chung chính là việc hai bên đã phối hợp triển khai thành công bộ sách “Khám phá” - sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa NXB Giáo dục Việt Nam và Pelangi. Đây là nền tảng vững chắc để hai đơn vị tiếp tục đi xa hơn trong chặng đường phía trước.”

Tại buổi làm việc, ông Sum Lih Kang - Giám đốc điều hành Pelangi khẳng định vị thế đối tác chiến lược của NXB Giáo dục Việt Nam. Ông đánh giá cao năng lực chuyên môn, quy trình làm việc chuyên nghiệp cũng như chất lượng các sản phẩm giáo dục do NXB Giáo dục Việt Nam thực hiện, đồng thời tin tưởng sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của Pelangi và năng lực bản địa hoá xuất sắc của NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tạo ra nhiều đột phá mới.

Ông Sum Lih Kang - Giám đốc điều hành Pelangi phát biểu trong cuộc họp.

Không chỉ dừng lại ở quy trình xuất bản truyền thống, tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tùng và ông Nguyễn Chí Bính - đại diện lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam chủ động đề xuất tìm hiểu sâu hơn về mô hình quản lý, chính sách phát hành sách giáo khoa cũng như mạng lưới phân phối tại Malaysia. Những chia sẻ mang tính thực tiễn từ phía Pelangi giúp hai bên có thêm góc nhìn đa chiều trong việc tối ưu hóa hệ thống xuất bản và phát hành tại mỗi quốc gia.

Khép lại buổi làm việc, hai bên thống nhất tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. NXB Giáo dục Việt Nam và Pelangi sẽ không chỉ dừng lại ở các bộ sách in truyền thống mà sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực: Nghiên cứu và phát triển các hệ sinh thái học liệu số đáp ứng xu hướng học tập hiện đại; Tích hợp công nghệ AI vào quy trình biên tập, quản lý xuất bản và xây dựng các giải pháp giáo dục cá nhân hoá; Tổ chức các chương trình trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực cho đội ngũ biên tập viên và chuyên gia giáo dục của cả hai bên;…

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Tập đoàn xuất bản Giáo dục Pelangi.

Trước đó, Công ty CP. Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (NXB Giáo dục Việt Nam) phối hợp với Tập đoàn Xuất bản Pelangi thực hiện thành công việc biên soạn và phát hành Bộ sách “Khám phá” dành cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Bộ sách gồm 30 cuốn thuộc 5 môn học: Toán (bản tiếng Việt và bản song ngữ Việt - Anh), Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học và Khoa học (song ngữ Việt - Anh).

Bộ sách bám sát chương trình và sách giáo khoa của Việt Nam, kết hợp giữa nội dung, văn hoá và tinh thần giáo dục Việt Nam với tư duy sáng tạo, phong cách thiết kế hiện đại của Pelangi. Tiếp cận bộ sách này, học sinh không chỉ nắm vững được kiến thức nền tảng mà còn phát triển tư duy toàn diện và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. “Khám phá” cũng thể hiện sự tích hợp năng lực số, trí tuệ nhân tạo, giúp tăng cường khả năng tiếp cận tiếng Anh trong học tập cho các em học sinh.

Việc hoàn thành và phát hành Bộ sách “Khám phá” góp phần phát huy thế mạnh của hai đơn vị trong lĩnh vực xuất bản giáo dục, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm học liệu giáo dục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cuộc gặp gỡ lần này khẳng định quyết tâm của NXB Giáo dục Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế, nâng tầm chất lượng xuất bản giáo dục Việt Nam thông qua việc chủ động kết nối với các tập đoàn giáo dục uy tín trong khu vực.