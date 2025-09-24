(VTC News) -

Nguyễn Thanh Lộc, 27 tuổi, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT) tháng 11/2021. Anh bắt đầu học IELTS từ lớp 10 và muốn theo đuổi sự nghiệp giảng dạy IELTS.

Anh chàng được 6.5 IELTS cho lần thi đầu tiên hồi lớp 11. Dù gặp rất nhiều khó khăn để “nâng trình” nhưng Lộc vẫn giữ được niềm đam mê tiếng Anh học thuật và sau 8 lần thi, thầy giáo 9X đã đạt được điểm tuyệt đối 9.0 IELTS vào tháng 12/2024.

Nguyễn Thanh Lộc.

“Khi thấy điểm của trên hệ thống, tôi bất ngờ không biết phải nói gì, tay run lên và thật sự rất xúc động”, Lộc tâm sự.

Lộc cho biết, phía sau mốc điểm 9.0 IELTS của cậu là hành trình dài tự học. Những ngày đầu tiên mày mò tìm phương pháp học hiệu quả rất khó khăn, Lộc phải ép bản thân vào khuôn khổ luyện tập mỗi ngày. Từ đó Lộc đúc rút, không có con đường tắt nào dẫn đến thành công, IELTS cũng vậy. Việc luyện tập hằng ngày rất quan trọng và rèn luyện cho người học tính kỷ luật.

“Mỗi ngày mình đều có thể dành ra 30 phút đến một giờ ngồi xuống và nghiên cứu các bài viết học thuật giúp bản thân làm quen với các chủ đề mà kỳ thi IELTS đề ra”, Thanh Lộc chia sẻ.

Thanh Lộc từng nhiều lần đạt điểm tuyệt đối ở kỹ năng Nghe. Kinh nghiệm của anh chàng là thường nghe podcast ở tốc độ gấp 1,25-1,5 lần bình thường để rèn phản xạ nhanh, kết hợp đọc báo tóm tắt thông tin bài đọc nhằm có từ vựng mạnh về mọi chủ đề trong phần thi Listening và Reading.

Trước đây, Lộc thường “đuối” ở kỹ năng Đọc dù thi nhiều lần nhưng điểm vẫn “giậm chân tại chỗ” ở mức 7.5 điểm Reading. Sau nhiều năm rút kinh nghiệm, Lộc cải thiện bằng cách tóm tắt, cố gắng hiểu thông tin theo từng phần nhỏ để tránh bị rối, thay vì đọc ngay cả bài. Điều này hữu ích với dạng "Matching Heading", yêu cầu chọn tiêu đề phù hợp với ý chính của từng đoạn.

Với dạng True/False/Not Given trong bài thi IELTS yêu cầu thí sinh xác định thông tin đúng, sai hay không được đề cập, Lộc thường loại trừ phương án False trước, sau đó mới xác định True hay Not Given.

Lần này không chỉ đạt điểm tuyệt đối phần Listening, anh chàng đạt 9.0 Reading. Về phần Viết, Lộc nâng điểm từ 7.5 ở lần thi gần nhất lên 8.5, bằng cách để ý tiêu chí chấm điểm. Từ mốc 7.0 Writing trở lên, giám khảo chú trọng cách thí sinh dùng cụm từ (collocation) và triển khai ý nhỏ để hỗ trợ luận điểm chính.

Để đạt điểm 8.0 Writing trở lên, người thi cần có tư duy cụ thể và dùng từ vựng chính xác. Ví dụ, thay vì viết "public facility" (công trình công cộng), nên chỉ rõ đó là "educational facility" (công trình giáo dục) hay "road facility" (công trình đường sá).

“Ở đề 1 của bài Viết, yêu cầu mô tả bảng biểu, trước đây Lộc thường đạt 6.5. Sau khi xem lại tiêu chí, mình nhận ra nếu chỉ dừng ở việc mô tả số liệu tăng giảm, người thi luôn loanh quanh ở mốc này. Trong khi đó, để đạt 8.0-9.0 trở lên, thí sinh cần phân tích sâu hơn và đưa số liệu vào bối cảnh cụ thể. Ví dụ, thay vì viết "0% người chơi môn thể thao...", có thể diễn đạt thành "môn này không thu hút sự quan tâm của người dân" (gain no interest from citizens)”, Lộc dẫn chứng.

Với đề 2, yêu cầu viết bài luận về một vấn đề, Lộc áp dụng cấu trúc Analytical Hierarchy Process - triển khai bài theo hướng đi từ vi mô đến vĩ mô để tăng sự mạch lạc và liên kết.

Thanh Lộc được vinh danh Giáo viên ưu tú tại một trung tâm tiếng Anh ở TP.HCM hồi tháng 12/2024.

Với kỹ năng Nói, Lộc tiếc nuối vì điểm Speaking giảm từ 9.0 xuống 8.5 so với lần thi trước. Anh nhìn nhận lý do là quá tập trung phản biện, ít dùng từ nối, làm ảnh hưởng đến độ trôi chảy và sự đa dạng về ngữ pháp. Trong quá trình ôn luyện, Lộc chú ý đào sâu từ vựng theo chủ đề, mở rộng ý và đưa ví dụ thực tế để thể hiện sự hiểu biết.

Đồng thời, Lộc ôn tập theo nhóm chủ đề, như khi học về phương tiện giao thông thì sẽ tổng hợp các đề liên quan để có cái nhìn tổng quát. Phần 3 của bài thi Nói yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi biện luận mở rộng, Lộc áp dụng tư duy đa chiều (Dimensional Thinking) để phân tích toàn diện.

Thanh Lộc lưu ý, nhiều thí sinh lầm tưởng rằng nói càng nhanh thì càng lưu loát, hay dùng càng nhiều từ "đao to búa lớn" thì điểm càng cao và càng "giống Tây".

Thực tế, những điều này có thể khiến họ mắc lỗi ở trọng âm và nhấn câu hay diễn đạt thiếu tự nhiên. Do đó, người thi nên nói chậm rãi, nhấn âm cuối và ngắt câu hợp lý để cải thiện ngữ điệu, cũng như điểm số. Để sử dụng từ vựng chính xác, họ không những cần biết nghĩa, mà còn phải hiểu cách dùng, bối cảnh để ứng dụng phù hợp.

Thanh Lộc tâm sự, mốc điểm 9.0 IELTS này là chứng nhận cho sự cố gắng của bản thân và cũng như một lời khẳng định cho những giá trị học thuật của thầy giáo trẻ truyền tải đến học sinh của mình.

Hiện anh theo học chương trình Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Teaching English to Speakers of Other Languages) tại Đại học Edith Cowan, Úc và tham gia vào một dự án viết sách truyền đạt lại kinh nghiệm của bản thân và những giá trị học thuật.

“Niềm đam mê của Lộc vẫn là theo đuổi ngành nghề giảng dạy và nâng cấp bản thân để trao gửi giá trị cao nhất đến những người đam mê chinh phục IELTS”, Lộc chia sẻ.