Bố biết bác sĩ qua Tiktok, con gái 2 tuổi được xóa vết bớt miễn phí

(VTC News) -

Lúc mới sinh ra, bé Bảo Ngọc - con gái anh Nguyễn Hồng Đăng (Phú Thọ) không may mang trên mình vết bớt rượu vang đỏ sẫm bao phủ diện rộng vùng mắt và má trái. Lo lắng cho tương lai của con, gia đình vội vã ôm bé đi thăm khám khắp nơi nhưng chỉ nhận về sự vô vọng cùng lời dặn của bác sĩ: Phải đợi con tròn hai tuổi mới có thể can thiệp y khoa.

Tình cờ lướt TikTok, anh Đăng bắt gặp những video chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu (Trường Đại học Y Hà Nội) về dự án “Xóa bớt cho em” - hành trình chữa trị chàm, bớt hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhi nghèo. Người cha lập tức tìm cách kết nối. Nhờ được can thiệp công nghệ laser hiện đại từ khi mới 40 ngày tuổi, đến nay khi 2 tuổi, điều kỳ diệu đã đến: Vết bớt đỏ sẫm trên gương mặt bé Bảo Ngọc đã mờ tới hơn 96%.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì con được phát hiện sớm và điều trị ngay từ những tháng đầu đời. Toàn bộ chi phí khám và trị liệu đều được bác sĩ Tâm hỗ trợ 100%”, anh Đăng xúc động chia sẻ.

Vết bớt của bé Bảo Ngọc đã giảm 96%

Nguyễn Thị Hiếu Ngân (23 tuổi, Quảng Trị) cũng trong hành trình xóa đi vết bớt rượu vang đậm phủ kín nửa khuôn mặt. Ngân tâm sự, vết bớt ấy đeo bám em suốt tuổi thơ, những năm tháng đi học cho đến tận lúc trưởng thành. Sự biệt lập ấy khiến việc giao tiếp, đối diện với mọi người trở thành rào cản vô hình nhưng đè nặng tâm lý. Mảng màu da khác biệt không phát ra tiếng động, không gây đau đớn thể xác nhưng lại để lại vết hằn tổn thương sâu sắc. Sau 5 buổi trị liệu, vết bớt của Ngân đã giảm được 30%.

Chủ động đi tìm những em bé khó khăn có bớt

Sáng kiến y tế nhân văn “Xóa bớt cho em” do TS.BS Hoàng Văn Tâm khởi xướng từ tháng 1/2024. Nguồn lực ban đầu trích từ lợi nhuận phát hành sách chuyên khoa của anh cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ da liễu. Từ tháng 7/2025, Đoàn Thanh niên VTV đồng hành, giúp mở rộng mạng lưới kết nối địa phương và lan tỏa thông tin sâu rộng đến cộng đồng.

Giai đoạn đầu tiên (2024 - 2025), dự án tiếp nhận 248 hồ sơ gửi về. Qua rà soát, chương trình tài trợ điều trị miễn phí hoàn toàn cho 40 bệnh nhân qua 347 buổi trị liệu laser, cấp phát 153 tuýp thuốc chăm sóc chuyên sâu sau laser và hỗ trợ gần 240 triệu đồng chi phí đi lại.

Giai đoạn 2 năm 2025 - 2026, chương trình đã tài trợ điều trị miễn phí hoàn toàn cho 80 bệnh nhân. Tổng quãng đường các chuyến xe đưa đón bệnh nhân nghèo từ mọi vùng miền về Hà Nội điều trị đã đạt gần 300.000 km.

Bác sĩ Tâm (thứ 3 từ trái sang) và các bệnh nhân trong Lễ phát động chuỗi chương trình khám tầm soát “Xóa bớt cho em 2026 - 2027”.

Tuy nhiên, bác sĩ Tâm cho biết thực tế 2 giai đoạn cho thấy còn rất nhiều bệnh nhân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hay các gia đình lao động nghèo tại đô thị dù có nhu cầu nhưng lại thiếu thông tin hoặc không đủ kinh phí theo đuổi liệu trình dài hạn.

Do đó, giai đoạn hiện nay, dự án quyết định chuyển mình, phát động chuỗi chương trình khám tầm soát “Xóa bớt cho em 2026 - 2027”. Thay vì thụ động chờ hồ sơ, chương trình sẽ chủ động đưa đội ngũ bác sĩ phối hợp cùng lực lượng Đoàn cơ sở trực tiếp về địa phương khám tầm soát, phát hiện những em bé có vết bớt.

Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2026 - 2027 là tiếp nhận và tài trợ trọn gói 100% chi phí điều trị, thuốc men, di chuyển cho 300 bệnh nhân chàm, bớt có hoàn cảnh khó khăn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án đã xây dựng mạng lưới kết nối 30 bác sĩ da liễu, 6 cơ sở y tế tại ba miền cùng sự đồng hành của hơn 60 đơn vị.

BS Hoàng Văn Tâm khẳng định, việc chủ động tầm soát tại cơ sở đóng vai trò then chốt quyết định tỷ lệ thành công. Với các tổn thương như bớt Ota, nếu can thiệp sớm bằng laser hiện đại, tỷ lệ chữa khỏi đạt trên 90% và rất hiếm khi tái phát. Đối với bớt rượu vang, việc can thiệp ngay từ tuổi sơ sinh giúp khả năng làm mờ đạt từ 80% đến 90%.

Đặc biệt, khám tầm soát sớm không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp ngăn chặn kịp thời các biến chứng y khoa nguy hiểm. Bác sĩ Tâm cảnh báo, một số bớt bẩm sinh như bớt rượu vang vùng mặt có thể liên quan trực tiếp đến tổn thương cấu trúc trong mắt, gây đục thủy tinh thể hoặc tăng nhãn áp. Thực tế, chương trình từng tiếp nhận những trường hợp phát hiện bớt quá muộn, dẫn đến biến chứng ở mắt gây mù lòa rất đáng tiếc.

Chính vì vậy, chuyển hướng sang tầm soát chủ động tại 3 miền là giải pháp y tế dự phòng giàu tính thực tiễn. Bước sang giai đoạn mới, dự án cũng mở rộng điều trị phẫu thuật đối với các trường hợp bớt tăng sắc tố bẩm sinh vùng mặt nhằm mang lại hiệu quả thẩm mỹ tối ưu nhất.