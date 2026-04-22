Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu hủy loạt kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Cục Quản lý Dược vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam số tiền 75 triệu đồng do vi phạm quy định trong kinh doanh mỹ phẩm. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp này bị buộc thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm đang lưu hành trên thị trường.

Quyết định được ban hành ngày 21/4, áp dụng với công ty có trụ sở tại Hà Nội. Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp rút toàn bộ số tiếp nhận phiếu công bố liên quan đến các lô hàng sai phạm.

Danh sách sản phẩm bị tiêu hủy gồm nhiều mặt hàng chăm sóc da quen thuộc như kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da và dưỡng thể. Các sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu phổ biến tại Việt Nam như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label.

Danh sách các loại mỹ phẩm bị thu hồi. (Ảnh: Cục quản lý Dược)

Theo cơ quan quản lý, vi phạm của doanh nghiệp là không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi đoàn kiểm tra yêu cầu. Đây là tài liệu bắt buộc phải lưu giữ nhằm chứng minh chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Dù pháp luật không yêu cầu nộp PIF khi công bố sản phẩm ra thị trường, đơn vị phân phối vẫn phải có trách nhiệm lưu trữ và cung cấp ngay khi cơ quan chức năng kiểm tra. Việc không đáp ứng yêu cầu này bị xem là vi phạm quy định.

Cơ quan chức năng cũng áp dụng tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm cùng lúc trên nhiều mặt hàng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Doanh nghiệp có 30 ngày để hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy số mỹ phẩm vi phạm và báo cáo kết quả. Nếu không tự nguyện chấp hành, biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng.

Bên cạnh đó, công ty bị đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới trong thời hạn 6 tháng.

Thời gian gần đây, cơ quan quản lý liên tục tăng cường kiểm tra, yêu cầu thu hồi hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm về hồ sơ, chất lượng hoặc chứa thành phần không được phép sử dụng.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược, việc siết chặt kiểm soát đã giúp giảm tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm xuống dưới 1,5% trong tổng số hơn 3.000 mẫu được kiểm tra trên thị trường.