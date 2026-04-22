Xuất bản ngày 22/04/2026 09:46 AM
Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Nhan sắc như hoa hậu, tốt nghiệp ngành hàng không

Con gái của NSND Trịnh Kim Chi có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa hậu, học vấn ấn tượng khi vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành hàng không.

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ khoảnh khắc con gái Võ Trịnh Khánh Ngân tốt nghiệp đại học. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là thành quả của nhiều năm nỗ lực mà còn là cột mốc trưởng thành đáng tự hào của con.

Khánh Ngân hoàn thành chương trình ngành Hàng không tại RMIT University Vietnam với kết quả loại giỏi. Trong suốt quá trình học tập, cô luôn giữ tinh thần nghiêm túc, chủ động tham gia thực tập và các hoạt động ngoại khóa để tích lũy kinh nghiệm

Trong ngày nhận bằng, Khánh Ngân thu hút sự chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ. Sở hữu chiều cao khoảng 1,75m cùng gương mặt sáng, cô được nhiều người nhận xét có nhan sắc nổi bật như hoa hậu.

Trịnh Kim Chi không giấu được sự xúc động và tự hào về con gái thực sự trưởng thành: "Ba mẹ biết con cố gắng rất nhiều và chính sự nỗ lực đó đưa con đến ngày hôm nay. Tương lai phía trước còn rộng mở, con hãy luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết. Gia đình luôn ở phía sau, dõi theo, ủng hộ và yêu thương con vô điều kiện”.

Nữ nghệ sĩ cho biết Khánh Ngân có tính cách hiền lành, lạc quan nhưng suy nghĩ chín chắn, đôi khi khiến mẹ bất ngờ vì sự trưởng thành. Hai mẹ con thường trò chuyện như những người bạn, giúp Khánh Ngân thoải mái chia sẻ và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.

Khánh Ngân được nhận xét sống giản dị, không đua đòi. Trịnh Kim Chi cho biết, chị luôn dặn con không được ỷ lại mà phải nỗ lực bằng chính khả năng của mình.

Khánh Ngân cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ cùng chiều cao ấn tượng 1m72. Về gu ăn mặc, Khánh Ngân không quá điệu đà hay theo xu hướng giới trẻ. Con gái lớn nhà Trịnh Kim Chi khá giản dị, kín đáo và mang diện mạo dễ thu hút thiện cảm.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, Khánh Ngân từng thử sức trên sân khấu để rèn luyện sự tự tin nhưng không có ý định theo đuổi lâu dài. Gần đây, cô còn cùng bạn bè khởi nghiệp với mô hình không gian làm việc, học tập linh hoạt, cho thấy sự năng động và tư duy độc lập.

Dù có mẹ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật, cô không lựa chọn theo đuổi showbiz mà tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Gia đình cũng không định hướng con tham gia các cuộc thi sắc đẹp hay hoạt động giải trí.

Đọc thêm
