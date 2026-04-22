Video lực lượng Mỹ đột kích tàu có liên hệ với Iran ở vịnh Bengal

Lực lượng Mỹ lên tàu chở dầu từng bị trừng phạt vì buôn lậu dầu thô có liên hệ với Iran.

Ngày 21/4, Lầu Năm Góc cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội về việc lực lượng Mỹ "thực hiện việc chặn bắt trên biển" đối với tàu M/T Tifani "mà không xảy ra sự cố nào".

Theo quan chức quốc phòng Mỹ, khi thảo luận về chiến dịch quân sự đang diễn ra, tàu chở dầu này bị bắt giữ tại Vịnh Bengal, nằm giữa Ấn Độ - Đông Nam Á và đang chở dầu của Iran. Trong vòng 4 ngày tới, quân đội Mỹ sẽ quyết định số phận của con tàu, chẳng hạn như kéo nó về Mỹ hoặc giao cho quốc gia khác.

Trên mạng xã hội, Lầu Năm Góc cũng mô tả tàu M/T Tifani là "không quốc tịch", dù nó mang cờ Botswana.

“Như chúng tôi đã nói rõ, chúng tôi sẽ theo đuổi nỗ lực thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt tàu bị trừng phạt đang cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu. Vùng biển quốc tế không phải là nơi trú ẩn cho tàu bị trừng phạt", thông báo của Lầu Năm Góc có đoạn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine thông tin thêm hoạt động thực thi pháp luật sẽ mở rộng ra ngoài vùng biển của Iran và khu vực do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ kiểm soát.

Quân đội đưa ra danh sách chi tiết những mặt hàng mà họ xem là hàng cấm và tuyên bố sẽ lên tàu, khám xét, tịch thu chúng. Thông báo khác công bố tuần trước cũng cho biết “hàng hóa được vận chuyển đến kẻ thù và có thể bị sử dụng trong xung đột vũ trang” đều “có thể bị tịch thu ở nơi nào ngoài lãnh thổ trung lập”.

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm ngăn chặn tàu thuyền có liên hệ với Iran hoặc bị nghi ngờ chở hàng tiếp tế có thể giúp chính phủ nước này, từ vũ khí và dầu mỏ đến kim loại và thiết bị điện tử.

Tàu M/T Tifani bị bắt giữ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran theo yêu cầu của Pakistan, nước trung gian hòa giải, nhưng vẫn duy trì lệnh phong tỏa.

Tàu M/T Tifani là tàu thứ hai có liên quan đến Iran bị quân đội Mỹ chặn bắt. Hải quân Mỹ từng tấn công và bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran hôm 19/4 và cho rằng tàu này cố gắng né tránh lệnh phong tỏa cảng của Iran. Ông Trump nói rằng tàu khu trục Mỹ bắn thủng phòng máy của tàu.