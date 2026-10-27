(VTC News) -

Theo Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thời gian gần đây, lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh của cư dân biên giới và khách du lịch, một số đối tượng đã hình thành đường dây vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Phá đường dây vận chuyển hơn 700kg trứng gà non không rõ nguồn gốc qua cửa khẩu ở Lào Cai.

Qua công tác nắm tình hình và kiểm soát cửa khẩu, lực lượng biên phòng phát hiện đường dây này có quy mô từ 30 đến 50 đối tượng, hoạt động khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cư dân biên giới, mang hàng hóa trong ba lô, túi xách, ngụy trang bằng vật dụng cá nhân rồi nhiều lần xuất nhập cảnh qua cửa khẩu để đưa hàng vào Việt Nam.

Sau khi vận chuyển qua biên giới, hàng hóa được đưa về kho tập kết có hệ thống kho lạnh, container lạnh để bảo quản, đóng gói vào thùng xốp rồi gửi theo xe khách liên tỉnh đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Theo xác minh ban đầu, lượng hàng được vận chuyển trái phép có thể lên tới hàng tấn mỗi ngày.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức canh gác nghiêm ngặt, lắp đặt camera giám sát quanh kho hàng và bố trí người theo dõi dọc tuyến đường vận chuyển nhằm kịp thời cảnh báo, tẩu tán tang vật khi bị phát hiện.

Ngày 25/10, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu bắt quả tang Nguyễn Quang Lư và Trần Đức Tiến đang vận chuyển trái phép 60kg trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số hàng hóa này đang trong tình trạng chảy nước, không có giấy tờ hợp pháp và không được khai báo hải quan.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng tại đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, phát hiện thêm 641kg trứng gà non do Vàng Văn Tuấn trông giữ. Tổng khối lượng tang vật thu giữ khoảng 700kg.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu với tiền công khoảng 17.000 đồng/kg. Sau khi nhận hàng tại khu vực giao nhận biên giới, các đối tượng sử dụng xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường và khu vực đông dân cư nhằm né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng trước khi đưa hàng về kho tập kết.

Tại đây, hàng hóa được kiểm đếm, đóng vào thùng xốp và cấp đông bằng hệ thống container lạnh loại 40 feet, sau đó gửi đến khách hàng trong nội địa thông qua xe khách liên tỉnh.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.