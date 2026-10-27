Chiếm đoạt 5,25 tỷ đồng của khách hàng, Giám đốc công ty luật ở Bắc Ninh bị bắt

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Dương Văn Quang tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Dương Văn Quang nhận tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng. Quá trình làm việc, Quang lợi dụng niềm tin của người này, liên tục đưa ra thông tin sai sự thật liên quan đến tiến độ giải quyết tranh chấp cũng như việc mua bán nhà, đất nhằm thúc ép khách hàng chuyển tiền nhiều lần.

Tổng số tiền bị can đã chiếm đoạt lên tới 5,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, Giám đốc Công ty luật An Tâm Phúc không thực hiện các cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà lấy toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ cung cấp thông tin. Những người biết thông tin liên quan đến vụ án cũng được đề nghị phối hợp với cơ quan điều tra.

Thông tin liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 096 389 8113.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.