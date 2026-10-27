9 giờ căng thẳng khống chế 2 kẻ cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoà vừa có thông tin chính thức vụ 2 kẻ cầm kiếm, cố thủ nhiều giờ trên nóc nhà ở Thanh Hóa. Theo đó, sáng ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng trao đổi và đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp xác minh đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1993, trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải) là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Ngôi nhà nơi các đối tượng cố thủ, chống trả lực lượng công an

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá báo cáo và nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chủ động phân công lực lượng phối hợp với Công an xã Hà Long (tỉnh Thanh Hoá) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng thực hiện xác minh và xác định Cường và Quyền đang lẩn trốn trong nhà bà Đoàn Thị Lan (SN 1979, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá).

Căn nhà này hiện đang được Lang Thị My (SN 2004, trú thôn Thuận Hoà, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hoá) thuê để ở từ giữa tháng 10/2026 và có đăng ký cư trú theo quy định (My có quen biết với Cường và Quyền từ trước).

Đến khoảng 12h15 ngày 26/10, lực lượng công an đến nhà của My thuê để triệu tập các đối tượng làm việc. Khi phát hiện tổ công tác đang thực hiện làm việc với My thì Cường và Quyền đang ở trên tầng 2 và trèo lên mái tầng thượng để lẩn trốn.

Nguyễn Đình Cường và Bùi Văn Quyền sau khi bị khống chế, bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngay lập tức tổ công tác phát hiện, đuổi theo và vận động, yêu cầu Cường và Quyền xuống làm việc nhưng 2 đối tượng không chấp hành mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm mang theo người và mảnh kính, gạch vụn vỡ ném, chống trả lại lực lượng công an để cố thủ.

Trước tính chất côn đồ, hung hãn của 2 đối tượng, lực lượng công an kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và toàn bộ Công an xã Hà Long cùng lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn… bao vây căn nhà nơi các đối tượng đang cố thủ.

Các lực lượng hiệp đồng triển khai các phương án, tiến hành vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành để hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình vận động, các đối tượng có biểu hiện tâm lý hoang mang, bất thường, nhiều thời điểm có biểu hiện tâm lý tiêu cực, la hét, thậm chí có hành động đe doạ tự sát…

Vũ khí mà 2 đối tượng sử dụng để chống trả lại lực lượng chức năng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Với sự kiên trì, bền bỉ, mưu trí vận động thuyết phục của lực lượng công an, sau hơn 9 giờ căng thẳng đấu tranh, đến 21h ngày 26/10, 2 đối tượng hạ vũ khí và xin đầu thú, cuộc vây bắt diễn ra an toàn.

Bước đầu điều tra, Cường và Quyền khai nhận mua ma túy từ TP Hải Phòng, đến khoảng 20h ngày 25/10 thì vào nhà trọ của My tại Thanh Hóa. Sáng ngày 26/10, cả 3 cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an phát hiện và thu giữ các vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật