Cãi nhau với vợ, gã chồng cầm súng bắn lên trần nhà

(VTC News) -

Ngày 27/10, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ (SN 1995, trú phường An Khê) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trương Phước Vĩnh Lễ. (Ảnh: C.A)

Trước đó, sáng 18/10, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, có đối tượng sử dụng vật giống súng, Công an phường An Khê khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, xác minh, thu thập thông tin và làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, sau khi xảy ra cãi vã, Lễ đã sử dụng khẩu súng bắn đạn cao su, bắn một phát lên trần nhà, sau đó cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn cao su.

Hiện, Công an phường An Khê đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý đối tượng.

Khẩu súng cùng 6 viên đạn bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, khi phát sinh mâu thuẫn trong gia đình, các bên cần bình tĩnh, tôn trọng và đối thoại để giải quyết, tuyệt đối không sử dụng vũ khí hoặc công cụ nguy hiểm để đe dọa, giải quyết xung đột. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự an toàn của cộng đồng.