Bắt giữ phụ xe dùng gậy bóng chày đánh gãy tay tài xế ô tô khách

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Linh (SN 1990, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bùi Văn Linh tại cơ quan công an.

Ngày 21/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh Lương Thanh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Thanh Miếu, Phú Thọ) về việc bị một người dùng gậy đánh gây thương tích.

Theo trình báo, khoảng 5h51 cùng ngày, anh Tuấn lái xe ô tô khách loại 29 chỗ, di chuyển từ Việt Trì đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Khi đến khu vực ngã tư Quán Tiên, thuộc phường Vĩnh Yên, anh Tuấn gặp xe khách của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau qua điện thoại.

Khi đến khu vực đón, trả khách thuộc tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phúc, anh Tuấn dừng xe và vẫn ngồi trên ghế lái. Lúc này, Bùi Văn Linh, là phụ xe của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch, cầm gậy màu đen dạng gậy bóng chày, tiến đến mở cửa xe và đánh anh Tuấn. Anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ, bị gậy đánh trúng cổ tay, dẫn đến gãy xương tay trái.