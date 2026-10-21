Đột kích kho hàng trên biên giới Việt - Lào, thu 30 tấn pháo nổ trái phép

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa cùng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 người Lào gồm có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo nổ các loại, gồm: A Mày (SN 1962) (Biệt danh: “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN 1983); Thạo Đỏ (SN 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên-Mã Hạt (huyện Sepon).

3 người Lào liên quan đến đường dây tàng trữ trái phép 30 tấn pháo nổ các loại bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị)

Trước đó, vào ngày 13/9, lực lượng đấu tranh chuyên án thực hiện phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt (huyện Sepon). Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...). Tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại. Đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Những kho hàng chứa lượng lớn pháo nổ bị lực lượng chức năng phong toả, kiểm tra. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị)

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp, những người liên quan bỏ trốn vào rừng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ những người liên quan đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật. Đồng thời, tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ những người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.