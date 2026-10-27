Nhận hơn 4,7 tỷ đồng nhờ mua nhà, người đàn ông chiếm đoạt rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú 152/2 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến số tiền 4,709 tỷ đồng do người thân ở nước ngoài chuyển về Việt Nam nhờ quản lý và mua nhà.

Trần Hoàng Vĩnh Tú bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Theo nội dung vụ việc, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà C. sử dụng khi về nước.

Từ tháng 2/2026, bà C. nhiều lần chuyển tiền cho Tú với tổng số 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý là 4,709 tỷ đồng. Để tạo sự tin tưởng, Tú gửi hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng cho bà C qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng, với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận, đồng thời cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Sự việc sau đó được người môi giới thông báo lại cho bà C.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành phân loại, xác minh thông tin, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý đối tượng.