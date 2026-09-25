Lật tẩy thủ đoạn chuyển hàng chục tỷ xuyên biên giới của người đàn ông Hàn Quốc

(VTC News) -

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra, phát hiện vụ chuyển tiền trái phép.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Trần Thị Thiên bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu, khiến việc phát hiện và chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý.