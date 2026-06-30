Phá đường dây chế tạo, mua bán súng liên tỉnh nguỵ trang trong thùng máy tính

(VTC News) -

Video: Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng trên mạng quy mô lớn.

Công an TP.HCM vừa thông tin về việc triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, thu giữ nhiều súng, đạn cùng phương tiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng trên mạng quy mô lớn.

Đây là kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Theo Công an TP.HCM, qua công tác trinh sát trên không gian mạng kết hợp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Các nhóm này thực hiện giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động bài bản, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu danh tính và phương thức phạm tội nhằm đối phó cơ quan chức năng. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Tang vật thu giữ liên quan đường dây chế tạo, mua bán súng trên mạng quy mô lớn.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là người cầm đầu đường dây. Theo cơ quan công an, Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, hắn bắn thử, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội để chào bán.

Để che giấu hành vi phạm tội, việc vận chuyển súng và đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc các kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh. Các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm xóa dấu vết.

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, liên lạc và giao dịch chủ yếu qua không gian mạng với nhiều thủ đoạn đối phó, Ban chuyên án vẫn bắt giữ hơn 30 người, khám xét nhiều địa điểm và triệt xóa toàn bộ đường dây.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu được xác định là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang trong quá trình lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, cải tạo; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 30 bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội được sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án về vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện 7 người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can liên quan đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật; cơ quan điều tra tiếp tục truy xét những người cung cấp ma túy và các đối tượng liên quan.