Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

(VTC News) -

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10 bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 30/10/2026. (Ảnh: BVBM)

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2026.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau đó ông học thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, tiến sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Năm 2018 ông được phong hàm phó giáo sư.

Ông làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2014, giữ chức Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực. Từ đó, ông giữ nhiều cương vị tại bệnh viện như Trưởng Khoa Hồi sức tích cực năm 2018. Năm 2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc BV Bạch Mai.

Tháng 3/2022, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng.

Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, ban lãnh đạo Bộ Y tế hiện có 6 người, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng là các ông/bà: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận, Đào Xuân Cơ.