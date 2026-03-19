Ông Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Vũ Hải Hà.

Tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính sách công; Cử nhân Ngôn ngữ tiếng Anh, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Ông đã kinh qua ở nhiều vị trí từ: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ tháng 2/2025, ông là Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.