Ông Trump tính hoãn thăm Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc gỡ nút thắt Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Trung Quốc phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông đồng nghĩa với việc nước này nên giúp đỡ liên minh mới mà ông đang cố gắng thành lập để khôi phục hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, sau khi các mối đe dọa từ Iran làm đình trệ dòng chảy dầu toàn cầu.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington muốn biết liệu Bắc Kinh có giúp đỡ hay không. "Chúng tôi có thể sẽ trì hoãn", ông Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng khi ông trở về Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Florida, Mỹ đã đàm phán với "khoảng 7 quốc gia" về việc cung cấp hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là những nước nào và né tránh khi được hỏi trực tiếp về Trung Quốc, dù sau đó ông ám chỉ mình đưa ra lời đề nghị như vậy cho Bắc Kinh.

"Trung Quốc là một trường hợp nghiên cứu thú vị. Vì vậy tôi nói, 'Các bạn có muốn vào không?' và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Có thể họ sẽ vào, có thể không", ông Trump nói và lưu ý đến sự phụ thuộc của nước này vào nguồn dầu mỏ ở vùng Vịnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Australia Catherine King khẳng định Canberra sẽ không cử tàu chiến tới eo biển Hormuz để đối phó Iran nhằm khai thông tuyến vận tải biển quốc tế. Hiện tại, Australia tập trung chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế do hệ quả từ xung đột tại Trung Đông, thay vì triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này.

"Chúng tôi sẽ không cử tàu đến eo biển Hormuz. Chúng tôi biết tầm quan trọng vô cùng lớn của khu vực đó nhưng đó không phải là điều chúng tôi được yêu cầu hay đang đóng góp vào", bà Catherine King tuyên bố.

Việc hủy bỏ cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gây ra những hậu quả kinh tế lớn, vốn dĩ quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng khi cả hai bên đều đe dọa nhau bằng mức thuế quan cao trong năm qua.

AP đưa tin Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các yêu cầu bình luận liên quan đến thông tin trên.

Tương tự, Tổng thống Trump cảnh báo NATO sẽ có “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời gửi thông điệp thẳng thắn tới các quốc gia châu Âu yêu cầu họ tham gia vào nỗ lực chiến dịch của ông liên quan đến Iran.