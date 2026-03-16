Ông Trump: Iran là ưu tiên đàm phán hàng đầu

(VTC News) -

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đàm phán với Cuba, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên Iran trước".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán ngoại giao có đang diễn ra hay không, ông Trump nói: “Chúng tôi đang nói chuyện với họ, nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng. Tuy nhiên, họ đang tiến rất gần đến điều đó. Tôi không nghĩ họ sẵn sàng làm những gì họ phải làm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng cho rằng mọi thỏa thuận đều phải giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran trước tiên. “Sẽ không có vũ khí hạt nhân, đó là điểm khởi đầu. Và sau đó, chúng ta sẽ có được rất nhiều thứ khác nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Nhưng ông cũng nói: “Tôi không biết liệu mình có muốn thỏa thuận hay không, bởi vì bạn biết đấy, trước hết, chẳng ai biết bạn đang giao dịch với ai cả, vì hầu hết các lãnh đạo của họ đã bị giết".

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Tehran hiện không quan tâm đến việc đàm phán với Mỹ và phủ nhận tuyên bố đàm phán trước đó của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi không có lý do gì để đối thoại với Mỹ, bởi họ là bên quyết định tấn công trong khi quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi không có trải nghiệm tốt nào khi tiếp xúc với Mỹ. Ngoài ra, Iran cũng chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn", ông Araghchi nói.

Ngược lại, ông Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng thảo luận với những quốc gia muốn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng từ chối tiết lộ các bên đã tiếp cận Tehran.

Iran trên thực tế đã đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch hơn hai tuần trước, làm dấy lên lo ngại về cú sốc giá dầu mới cho kinh tế toàn cầu. Nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại tuyến đường biển này đến nay phần lớn thất bại.

Giá dầu quốc tế đã tăng lên 106 USD/thùng vào tối 15/3, khoảng 45% kể từ khi xung đột bắt đầu.