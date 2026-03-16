Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Lebanon

Quân đội Israel cho biết đã bắt đầu các chiến dịch tấn công trên bộ tại miền nam Lebanon nhằm mở rộng “vùng phòng thủ tiền phương”, trong bối cảnh Tel Aviv được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah, Al Jazeera đưa tin ngày 16/3.

Một toà nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Israel, tại thành phố cảng Sidon, miền nam Lebanon, ngày 14/3/2026. (Ảnh: AP/Mohammad Zaatari)

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Sư đoàn khu vực 91 “Galilee” đã mở cuộc đột kích vào tối 15/3 tại khu vực phía đông miền nam Lebanon. Trong quá trình giao tranh, binh sĩ Israel đã chạm trán và tiêu diệt một số tay súng của Hezbollah.

IDF cho biết chiến dịch nhằm mở rộng “vùng phòng thủ tiền phương” dọc biên giới.

“Hoạt động này là một phần trong nỗ lực thiết lập tuyến phòng thủ tiền phương, bao gồm phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và tiêu diệt các phần tử vũ trang hoạt động trong khu vực, nhằm loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm lớp an ninh cho cư dân miền bắc Israel”, quân đội Israel tuyên bố.

Trước khi lực lượng mặt đất tiến vào, IDF cho biết đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn và pháo kích nhằm “loại bỏ các mối đe dọa” trong khu vực.

Hiện Sư đoàn dự bị 146 vẫn được triển khai tại khu vực phía tây miền nam Lebanon, trong khi Sư đoàn 36 đang tiến hành một cuộc đột kích tại khu vực Rab al-Thalathine.

Quân đội Israel cho biết đang chuẩn bị triển khai thêm lực lượng tại miền nam Lebanon và tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah ra xa khu vực biên giới.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 28/2 đã khiến ít nhất 850 người thiệt mạng, trong đó có 66 phụ nữ, 107 trẻ em và 32 nhân viên y tế. Hơn 2.100 người bị thương, trong khi khoảng 800.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa.