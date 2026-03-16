Vì sao tình báo Mossad có thể thâm nhập Iran sâu như vậy?

Mạng lưới tình báo được xây dựng suốt nhiều thập kỷ

Trong nhiều năm qua, Iran luôn xem Israel là một trong những đối thủ chiến lược lớn nhất tại Trung Đông. Tuy nhiên, điều khiến Tehran đặc biệt lo ngại không chỉ là sức mạnh quân sự của Israel mà còn là khả năng thâm nhập sâu của cơ quan tình báo Mossad vào lãnh thổ nước này.

Các báo cáo từ nhiều nguồn truyền thông quốc tế cho thấy Mossad đã xây dựng được mạng lưới hoạt động bí mật tại Iran trong thời gian dài, tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đối đầu giữa hai quốc gia.

Theo nhiều phân tích an ninh được đăng tải trên các tờ báo phương Tây, Mossad từ lâu đã tập trung nguồn lực lớn vào việc thu thập thông tin về chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Cơ quan tình báo Israel được cho là đã tuyển mộ nhiều nguồn tin nội địa, bao gồm các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và những cá nhân có khả năng tiếp cận các cơ sở quân sự nhạy cảm.

Những nguồn tin này giúp Israel nắm bắt được các thông tin quan trọng liên quan đến cơ sở hạt nhân, bãi thử tên lửa và các cơ sở nghiên cứu quốc phòng của Iran.

Một số chuyên gia cho rằng Mossad đặc biệt chú trọng vào hoạt động tình báo con người, tức HUMINT, thay vì chỉ dựa vào các phương tiện trinh sát công nghệ cao. Nhờ vậy, Israel có thể tiếp cận những thông tin chi tiết mà các vệ tinh do thám hoặc thiết bị nghe lén khó có thể thu thập. Chính cách tiếp cận này đã giúp Mossad nhiều lần tiến hành các chiến dịch bí mật có độ chính xác cao ngay trong lãnh thổ Iran.

Những chiến dịch bí mật gây chấn động

Khả năng thâm nhập sâu của Mossad từng được thể hiện qua nhiều chiến dịch gây chấn động trong thập kỷ qua. Một trong những sự kiện nổi bật nhất là vụ đánh cắp hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến chương trình hạt nhân Iran từ một kho lưu trữ bí mật tại Tehran.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiến dịch này đã giúp Israel thu được một lượng lớn tài liệu, bao gồm hàng chục nghìn trang hồ sơ và dữ liệu điện tử liên quan đến các nghiên cứu hạt nhân của Iran.

Chân dung các tướng lĩnh quân đội và các nhà khoa học hạt nhân Iran, những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ngày 13 tháng 6 năm 2025. Ảnh The Times of Israel

Bên cạnh các chiến dịch thu thập tài liệu, Mossad cũng bị cáo buộc đứng sau nhiều hoạt động phá hoại nhằm vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Một số vụ tấn công bí mật nhằm vào cơ sở hạt nhân, các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu quốc phòng của Iran trong những năm qua được cho là có liên quan tới mạng lưới tình báo Israel.

Dù Israel hiếm khi công khai thừa nhận vai trò của mình, nhiều chuyên gia cho rằng những chiến dịch này cho thấy mức độ thâm nhập đáng kể của Mossad vào hệ thống an ninh của Iran.

Các nguồn tin an ninh phương Tây cũng nhận định Mossad đã kết hợp nhiều phương thức khác nhau trong các chiến dịch của mình, bao gồm tuyển mộ điệp viên nội địa, sử dụng thiết bị công nghệ cao và triển khai các hoạt động phá hoại bí mật. Sự kết hợp này cho phép cơ quan tình báo Israel thực hiện các chiến dịch phức tạp mà không cần triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn.

Lợi thế chiến lược trong cuộc đối đầu Israel - Iran

Khả năng thu thập thông tin sâu trong lãnh thổ Iran đã mang lại cho Israel lợi thế đáng kể trong cuộc đối đầu chiến lược giữa hai quốc gia. Nhờ các nguồn tin tình báo, Israel có thể theo dõi sát sao tiến trình phát triển vũ khí của Iran cũng như chuẩn bị các biện pháp đối phó nếu cần thiết.

Trong khi đó, Iran cũng đã tăng cường đáng kể các biện pháp phản gián nhằm hạn chế hoạt động của Mossad. Lực lượng an ninh Iran trong những năm gần đây thường xuyên thông báo bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, đồng thời mở rộng các biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng cuộc đấu trí giữa hai cơ quan tình báo vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, hoạt động tình báo được dự báo sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh của cả Israel và Iran.

Những cuộc chiến trong bóng tối này, dù ít khi được công khai, vẫn đang âm thầm định hình cán cân quyền lực trong khu vực.