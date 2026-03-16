Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê giữa tin đồn "đã chết".

Thủ tướng Israel đăng video uống cà phê sau tin đồn "đã chết"

Trong video được đăng trên tài khoản Telegram cá nhân, ông Netanyahu xuất hiện tại một quán cà phê ở khu vực ngoại ô Jerusalem và đang uống cà phê.

Khi một trợ lý hỏi về tin đồn ông đã chết, ông Netanyahu sử dụng một cách nói lóng trong tiếng Hebrew với từ “chết”, vốn thường được dùng để chỉ việc “rất mê” hoặc “rất thích” điều gì đó. Ông đùa rằng: “Tôi ‘chết mê chết mệt’ vì cà phê. Bạn biết đấy? Tôi cũng ‘chết mê’ người dân của chúng ta".

Trong video, ông Netanyahu còn giơ cả hai bàn tay với năm ngón tay xòe ra, dường như nhằm chứng minh rằng đoạn video không phải do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Hãng tin Reuters cho biết đã xác nhận chuyến ghé thăm quán cà phê của ông thông qua các video và hình ảnh do chính quán đăng tải, cho thấy ông thực sự có mặt tại đó trong ngày hôm đó.

Tin đồn “Netanyahu đã chết” bắt đầu lan truyền sau một thông tin chưa được kiểm chứng vào ngày 13/3, cho rằng trong một video phát biểu của ông, bàn tay phải của ông có tới sáu ngón, khiến nhiều người suy đoán video đó được tạo bằng AI. Tin đồn này còn cho rằng ông Netanyahu đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran và chính phủ đang che giấu cái chết bằng video AI.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ suy đoán này, cho rằng góc quay và ánh sáng khi ghi hình có thể tạo ra ảo giác khiến số lượng ngón tay trông bất thường.

Hình ảnh gây tranh cãi.

Trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel cũng thông tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn an toàn, bác bỏ các tin đồn cho rằng ông đã bị ám sát trong một cuộc tấn công trả đũa của Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran hôm 28/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị tên lửa Iran tấn công. Tuy nhiên, truyền thông hầu như không được tiếp cận, và các video về những chuyến thăm này đều do văn phòng của ông phân phối.

Ông Netanyahu, người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo, đã chủ trì cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra vào tuần trước thông qua hình thức trực tuyến. Đây là cách tương tự ông từng sử dụng vào tháng 6/2025 trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Các biện pháp an toàn khẩn cấp tại Israel kể từ khi chiến sự bắt đầu đã cấm các cuộc tụ tập đông người và khiến phần lớn người dân phải ở trong nhà hoặc gần các hầm trú ẩn và phòng an toàn. Trường học cũng đã đóng cửa trên khắp phần lớn lãnh thổ đất nước này.