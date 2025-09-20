Ông Trump sẽ gặp ông Tập tại Hàn Quốc, thỏa thuận TikTok có tiến triển

(VTC News) -

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ tiếp tục đối thoại bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) khai mạc ngày 31/10 tại Gyeongju, Hàn Quốc. Ông Trump cho biết sẽ thăm Trung Quốc đầu năm tới, trong khi ông Tập dự kiến có chuyến đi Mỹ sau đó.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “phê duyệt thỏa thuận TikTok” và một lễ ký kết chính thức có thể diễn ra trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh: “Thỏa thuận TikTok đang trên đà hoàn tất.”

Cuộc điện đàm ngày 19/9 là lần trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau ba tháng gián đoạn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng Washington – Bắc Kinh. Tuy vậy, tương lai của TikTok vẫn chưa có thỏa thuận chắc chắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Thỏa thuận TikTok đang trên đà hoàn tất".

Trong cuộc điện đàm kéo dài hai giờ, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập đã trao đổi thêm về thương mại, vấn đề fentanyl và xung đột Nga–Ukraine, đồng thời nhận định Bắc Kinh mong muốn cuộc chiến sớm kết thúc.

Việc Bắc Kinh chấp thuận thỏa thuận khung mà hai bên đạt được hồi đầu tuần được xem là một trong những trở ngại mà ông Trump cần tháo gỡ để TikTok có thể tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua lệnh yêu cầu đóng cửa ứng dụng từ tháng 1/2025 nếu ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, không bán lại tài sản tại Mỹ.

Trung Quốc trong tuyên bố mới nhất không đề cập đến một thỏa thuận chính thức về TikTok, dù trong tuần này ông Trump nhiều lần ám chỉ lễ ký kết có thể sớm diễn ra. Trung Quốc nhấn mạnh lập trường “Tôn trọng nguyện vọng của doanh nghiệp liên quan”, và kêu gọi Washington đối xử công bằng với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ ban hành Đạo luật “Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát” (PAFACA) nhằm đối phó lo ngại về an ninh dữ liệu và ảnh hưởng chính trị. Tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao tuyên bố đạo luật là hợp hiến, qua đó trao cho chính phủ quyền cấm TikTok nếu ứng dụng không đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Theo các nguồn tin, khung thỏa thuận mới nhất cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ dưới hình thức một công ty mới do các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số, trong khi ByteDance chỉ còn giữ chưa tới 20% cổ phần. Thuật toán sẽ được cấp phép sử dụng, còn dữ liệu người dùng Mỹ được lưu trữ và quản lý trong nước với biện pháp giám sát nghiêm ngặt.

Việc đạt được thỏa thuận cuối cùng được xem là bước đi then chốt để TikTok tránh lệnh cấm, đồng thời duy trì hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ.